Украйна преследва скритата флотилия на Москва в международни води

В петък слънцето залязваше над Черно море, когато военноморски дрон се носеше към петролен танкер, насочващ се към руско пристанище. Дронът „Сий Бейби“, разработен от украинските служби за сигурност, се удари в корпуса на кораба мигове по-късно, предизвиквайки огнена топка, която освети розово небе.

Зърнестите кадри, за които украинското разузнаване твърди, че показват удар по петролен танкер, свързан с Русия, предлагат поглед към разширяващата се кампания на Киев срещу руската енергийна архитектура. Украйна сега е насочена към сенчестия флот на Кремъл, който разчита на непрозрачна мрежа от кораби, за да заобикаля санкциите върху износа на петрол и да събира средства за войната си в Украйна.

През последните дни Киев призна за удари с дронове по два санкционирани, свързани с Русия петролни танкера край турското крайбрежие в Черно море. Това е първият път тази година, в който Украйна поема отговорност за подобни експлозии, от които от януари насам има около половин дузина други, пише WSJ.

В отговор руският президент Владимир Путин обеща да разшири ударите по украинските пристанища и плавателните съдове, влизащи в тях.

Миналата седмица Киев също така удари голям петролен терминал на руското черноморско крайбрежие, който обработва повече от 1% от световните доставки на петрол. Атаките допълват продължилата с месеци кампания на Киев срещу руските петролни рафинерии, която има за цел да увеличи цената за Кремъл на близо четиригодишната му война в Украйна.

Украинската офанзива срещу флота на Москва в сянка идва по време на интензивен период на совалкова дипломация, като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф е в Москва, за да преговаря за потенциална мирна рамка с Русия. Тези разговори идват, след като Уиткоф и Кушнер се срещнаха с украински представители в неделя, заедно с държавния секретар Марко Рубио.

Въпреки че последните украински удари са насочени към самото сърце на руската икономика – способността ѝ да изнася петрол – крайният успех за Киев остава несигурен.

Руският сенчест флот разчита на фрагментираната мрежа от национални корабни регистри,

за да може да транспортира санкциониран суров петрол чрез често остаряващи кораби, които сменят флаговете си, за да избегнат международни санкции за превоз на руски петрол.

Москва доказа устойчивост на атаки срещу инфраструктурата и експортната си мрежа и успя да възстанови повредените рафинерии и да осигури повече плавателни съдове, за да поддържа потока от петрол към международните купувачи.

Въпреки това, украинските атаки повишават залозите за Русия при преместването на суровия ѝ петрол, тъй като нападенията увеличават застрахователните премии за корабите и в крайна сметка намаляват приходите, финансиращи войната на Путин.

Украинските атаки срещу рафинерии вече принудиха Русия да отклони противовъздушната отбрана от фронта и предизвикаха недостиг на гориво в няколко руски региона, пренасяйки последиците от войната върху домовете и работните места на обикновените руснаци.

„Това е най-добрата стратегия, която Украйна има; те могат да ударят икономиката, за да окажат натиск върху Русия в преговорите“, каза Ади Имсирович, преподавател по енергетика в Оксфордския университет и бивш глобален ръководител на руската компания „Газпром Маркетинг енд Трейдинг“, базирана в Лондон.

Украинският военноморски флот и службата за сигурност СБУ са използвали дронове Sea Baby при атаката в петък срещу два танкера, санкционирани за превоз на руски петрол, според украински служител. Военноморските дронове са разработени от СБУ и носят взривни товари.

900-футовите танкери Kairos и 820-футовият Virat, които са били на път за руското пристанище Новоросийск, са били атакувани от дронове по черноморското крайбрежие на Турция. И двата танкера, които общо имат капацитет да транспортират петрол на стойност до 70 милиона долара според украинския служител, са били празни по това време.

Те плаваха под гамбийския флаг и принадлежаха към мътната корабна мрежа на Москва, която се оценява на няколкостотин кораба, много от които с неравномерни данни за безопасност. Кайрос е под санкции на Европейския съюз и Обединеното кралство, докато Вират е в черен списък на САЩ и ЕС.

Тази година са се случили експлозии на поне шест други кораба, свързани с Русия, като инцидентите обикновено носят отпечатъците от украински операции, според експерти по сигурността и анализатори на морско и разузнавателно дело с отворени източници. Киев не отговори на искане за коментар относно инцидентите. Няма съобщения за жертви от експлозиите.

При отделен инцидент петролен танкер е претърпял „четири външни експлозии“ край бреговете на Сенегал миналата седмица, според Besiktas Shipping, турската управляваща компания на кораба. Корабът, който не е санкциониран, е посетил няколко руски пристанища тази година.

Тази седмица танкер под руски флаг, превозващ слънчогледово олио от Русия за Грузия, беше нападнат в Черно море, съобщиха турските власти, без да поемат отговорност. Корабът не е поискал помощ, а 13-членният му екипаж е невредим. Украинското външно министерство заяви, че Киев няма участие в инцидента.

След експлозия през юни на танкер „Виламоура“, превозващ милион барела суров петрол, украинското военно разузнаване съобщи за инцидента на своя уебсайт, без да коментира повече.

Украйна е разработила мощна флотилия от военноморски и въздушни дронове с голям обсег,

способни да поразяват руски военни кораби, пристанища и инфраструктура дълбоко в Черно море, компенсирайки липсата на традиционна флотска мощ.

Освен че унищожават някои от корабите, ударите в Киев увеличават разходите и логистичните предизвикателства за руския петролен износ. Ако корабоплаването през Черно море – основен износителен възел за руски суров петрол – стане твърде рисковано, Москва ще трябва да пренасочи повече петролен износ към Балтийско море, което значително би увеличило дължината и цената на маршрута ѝ до пазара.

Въпреки че Москва заобикаля западните застрахователи със своята скрита флотилия, тя все още купува полици от китайски или руски местни застрахователи - и подобни атаки ги правят по-скъпи. Това се случва в момент, когато руският суров петрол се търгува с голяма отстъпка от международните класове поради американските санкции, което ерозира приходите на Кремъл.

Часове след атаките срещу танкерите „Кайрос“ и „Вират“, украински дронове с голям обсег удариха самия Новоросийск, където се намира и база на руския Черноморски флот. Украинският представител заяви, че силите на Киев са ударили нефтена инфраструктура, както и руски системи за противовъздушна отбрана в района.

Атаката е повредила едно от местата за акостиране на терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум, сред чиито акционери са Русия и Казахстан, както и американските гиганти Chevron и Exxon Mobil.

Цените на суровия петрол Brent се повишиха с около 1% в понеделник след атаката, подтикнати от опасения за доставките поради намалени обеми на износ.

Министерството на външните работи на Казахстан заяви, че атаките срещу КПК, която страната използва за износ на петрол, вредят на двустранните отношения и призова Киев да прекрати кампанията си. Украйна заяви, че действията ѝ не са насочени срещу Казахстан, а са насочени към отблъскване на руската агресия.

През последните седмици Украйна също така удари руската рафинерийна инфраструктура, засегнайки съоръжения в централна Русия и по крайбрежието на Черно море. В резултат на това преработката на суров петрол в Русия наскоро спадна до около 5 милиона барела на ден, в сравнение с до 5,5 милиона барела на ден, типични за това време на годината, според доставчика на данни Kpler.

Русия, от своя страна, нанася удари по енергийната инфраструктура на Украйна през последните седмици с настъпването на зимата, опитвайки се да спре електрозахранването и отоплението, да натовари противовъздушната отбрана и да подкопае морала на цивилното население.