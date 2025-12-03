В края на декември отново ще търсят MH370

Министерството на транспорта на Малайзия съобщи, че издирването на изчезналия полет MH370 на Malaysia Airlines ще се възобнови в края на декември.

На 8 март 2014 г. Boeing 777 с 227 пътници и 12 души екипаж изчезна по пътя за Пекин от Куала Лумпур. Многобройни операции по издирване оттогава се оказаха безплодни.

Малайзийското правителство заяви в изявление, че "желае да актуализира информацията, че дълбоководното търсене на изчезналите останки от [MH370] ще бъде възобновено на 30 декември".

В изявлението се казва, че търсенето ще се фокусира върху "целенасочена зона, оценена като имаща най-голяма вероятност за локализиране на самолета", но не се разкрива точното местоположение.

Издирването ще се проведе от Ocean Infinity, британско-американска фирма за морско търсене, с помощта на флотилия от кораби и подводни дронове.

Дроновете работят, като изпращат звуков импулс във водата. Ако на пътя им има обект, звукът ще се отрази, връщайки ехо и позволявайки на операторите да конструират изображение.

Многонационално въздушно претърсване на повърхността на Индийския океан се проведе скоро след изчезването на самолета. Две последващи подводни претърсвания - второто, проведено от Ocean Infinity през 2018 г. - претърсиха повече от 50 000 квадратни мили от тогавашното най-слабо изследвано морско дъно в света, осеяно с морски вулкани и пропасти.

Повече от 20 отломки от самолета, включително голяма контролна повърхност на крилото, са изхвърлени на бреговете на океана, но по-голямата част от самолета така и не е била локализирана. Очаква се новата зона за търсене да се основава на анализ на дрейфа, извършен от океанографи.

Една от най-големите трайни мистерии в авиацията, изчезването на MH370 вече е обект на най-скъпото издирване в света, струващо най-малко 100 милиона паунда. Самолетът промени планирания си североизточен курс скоро след излитане и прелетя на юг над Индийския океан, западно от Австралия. Предполага се, че е изчерпал горивото си и се е разбил в морето.

Има две конкуриращи се теории, които обясняват бедствието

Едната е, че самолетът е бил умишлено отвлечен и разбит от капитана Захари Ахмад Шах. Другата е, че самолетът е претърпял катастрофално събитие, което е извадило екипажа от строя, но му е позволило да продължи да лети, докато горивото не свърши.

Две трети от пътниците са били китайци. Останалите са включвали малайзийци, индонезийци, австралийци, индийци, американци, както и холандски и френски граждани.

Новото търсене ще се проведе на база "без находка, без такса", както беше предишното търсене на Ocean Infinity. Компанията ще възобнови операциите си по морското дъно за 55 дни, провеждани с прекъсвания.

Министерството на транспорта на Малайзия заяви, че планът за ново търсене подчертава ангажимента ѝ да "осигури затваряне на пътя на семействата, засегнати от трагедията".