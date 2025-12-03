Незрящата Силвия Дойчинова доказва, че няма невъзможни неща

В Деня на хората с увреждания Bulgaria ON AIR разказва историята на едно момиче, за което всичко заобикалящо я е красиво, макар да не успява да го вижда.

Силвия Дойчинова е незряща, а причината е преждевременното ѝ появяване на бял свят и поставянето ѝ в кувьоз.

"Живея в нормален свят. Така съм се родила, така съм пораснала, но дали всичко изглежда толкова красиво, не мога да кажа. Всеки има собствена гледна точка", каза тя.

Завършва специализираното училище за незрящи в София, след което се дипломира отлично и по специална педагогика в Тракийския университет в родния ѝ град Стара Загора.

Не работи по професията, въпреки желанието си, но създава различни неща, с които радва хората.

"За мен да твориш с ръцете си е много ценно. Моята енергия достига до останалите. Тази година ще станат точно 11 години от момента, в който започнах да изработвам мартеници, гривнички и ги творя до ден днешен. С течение на времето започнах да правя свещи, да плета", сподели Силвия.

"Позитивизмът е много важен за един човек да се съхрани, да бъде себе си, а не само да мрънка, да се самосъжалява и да търси съжаление. Колкото и да е трудно, винаги правилният път ще се намери и нещата ще се случат", смята тя.

Изявява се и като актриса, и водеща на събития, но най-голямата ѝ страст са българските народни танци - детска мечта, която дълго време никой не се наемал да осъществи, заради зрителните й затруднения.

"Случи се неочаквано. Майка ми отиде до един клуб за български народни танци - "Загорци", където нашите ръководители без да се замислят ме приеха и започнахме да вървим по пътя на това мое любимо предизвикателство", разказа Силвия.

Тя е доказателство, че няма невъзможни неща, и съветва всеки да се води по любимия ѝ цитат на Екзюпери, че "най-хубавото се вижда само със сърцето, а същественото е невидимо за очите".

Вижте повече в репортажа на Благовест Илиев