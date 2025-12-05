IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Роденият в Беларус Роман Хофман оглави Мосад

Той сменя сегашния ръководител Давид Барнеа

05.12.2025 | 08:05 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Израелският премиер Бенямин Нетаняху номинира своя военен секретар генерал-майор Роман Хофман за ръководител на разузнавателна служба Мосад, съобщи израелският в. „Джерузалем пост“, като се позова на канцеларията на Нетаняху.

„След като разгледа различни кандидатури, премиерът Бенямин Нетаняху реши да назначи военния си секретар генерал-майор Роман Гофман на позицията ръководител на Мосад, се казва в изявление на канцеларията на Нетаняху. 

Премиерът заяви, че Хофман го е придружавал „през най-трудния период“ за Израел и е „демонстрирал смелост, отговорност и рядка професионална способност“. „Напълно му се доверявам да ръководи Мосад през следващите години и благодаря на Давид Барнеа за неговата всеотдайна служба“, цитира пресслужбата на Нетаняху думите му.

Хофман ще стане приемник на сегашния ръководител на Мосад Давид Барнеа през юни догодина.

Хофман е военен секретар на Нетаняху от май миналата година. Роден е в Мозир, Беларус през 1976 г. В началото на 90-те семейството му се репатрира в Израел. През 1995 г. той постъпва в армията. 

роман хофман мосад беларус нетаняху
