ПП-ДБ ще внесат вота на недоверие към кабинета "Желязков"

Той ще е за икономическата политика

05.12.2025 | 08:15 ч. Обновена: 05.12.2025 | 08:44 ч. 22
Снимка: архив, БГНЕС

"Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) ще внесат вот на недоверие към правителството за икономическата му политика. 

От коалицията обясниха, че точно водената от кабинета икономическа политика е изкарала толкова много хора на протест.

Божидар Божанов коментира, че бюджетът е бил последната капка на грешната политика на правителството срещу бизнеса, средната класа, икономическото развитие, ограничаването на административната тежест. Според Божанов икономическата политика на правителството е тотално сбъркана.

Премиерът Росен Желязков вече заяви, че няма да подава оставка и че е готов на дебат по вот на недоверие.

В сряда и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също обяви, че оставката не е на дневен ред. Искането за вот на недоверие към кабинета трябва да бъде подкрепено с подписите на поне 48 народни представители.

 

