Израел е допуснат на "Евровизия" догодина, 4 страни ще бойкотират конкурса

05.12.2025 | 08:25 ч. 14
Снимка: архив, БГНЕС

Израел бе допуснат до участие в песенния конкурс "Евровизия" догодина, предаде Франс прес.

Решението бе взето на заседанието в Женева на Европейския съвет за радио и телевизия.

Три страни - Испания, Нидерландия и Ирландия, вече обявиха, че ще бойкотират конкурса в знак на протест заради действията на Израел по време на войната в Ивицата Газа, отбелязва АФП.

Словения също няма да участва в "Евровизия 2026" заради решението Израел да бъде допуснат, съобщи словенската обществена телевизия, цитирана от Ройтерс.
