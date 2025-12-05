Израел е допуснат на "Евровизия" догодина, 4 страни ще бойкотират конкурса

Израел бе допуснат до участие в песенния конкурс "Евровизия" догодина, предаде Франс прес.

Решението бе взето на заседанието в Женева на Европейския съвет за радио и телевизия.

Три страни - Испания, Нидерландия и Ирландия, вече обявиха, че ще бойкотират конкурса в знак на протест заради действията на Израел по време на войната в Ивицата Газа, отбелязва АФП.

Словения също няма да участва в "Евровизия 2026" заради решението Израел да бъде допуснат, съобщи словенската обществена телевизия, цитирана от Ройтерс.

(БТА)