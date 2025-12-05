IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Легендарната чалготека "Син Сити" става зала за изкуства

Бившият театър "Ренесанс" започва нов живот

05.12.2025 | 09:04 ч. 4
Снимка Фейсбук Тодор Чобанов

Снимка Фейсбук Тодор Чобанов

Изгорялата бивша столична чалготека "Син Сити" ще се превърне в зала за изкуства. За това съобщи историкът и политик Тодор Чобанов в социалните мрежи. Ето какво пише той:

"Една знакова старина на София, преживяла редица перипетии, ще започне нов живот, съхранявайки своя автентичен вид и дух.

Бившият театър "Ренесанс"/кино "Възраждане" на пл. "Възраждане" ще бъде частна зала за културни събития. Зад този несъмнен успех се крият много невидими за обществото усилия и работа на администрациите, които през годините положиха големи усилия да не бъде загубена сградата." 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

син сити софия чалготека зала театър ренесанс
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem