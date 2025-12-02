Русия обяви, че е превзела изцяло Покровск и Волчанск, Зеленски отрича

Руският президент Владимир Путин посети един от пунктовете на управление на Обединена групировка войски в Украйна, където му бе докладвано за превземането на град Покровск, наричан в Русия със съветското си име Красноармейск, и на град Волчанск, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"На 30 ноември вечерта върховният главнокомандващ, президентът на Русия Владимир Путин посети един от командните пунктове на Обединената групировка войски. По време на работата си той изслуша докладите на началника на Генералния щаб (Валерий) Герасимов, командващия войските на групата "Център" (Валерий) Солодчук и командващия войските на групата "Изток" (Андрей) Иванов", каза Песков.

Путин също така е изслушал доклад за началото на операцията за завземане на град Гуляйполе в Запорожка област.

Песков отбеляза, че Путин е благодарил на командирите и войниците за успешните бойни действия и е поставил задачи за снабдяването на войските с всичко необходимо за зимата.

Путин е бил информиран и за началото на операцията по превземане на град Гуляйполе в Запорожка област, добави говорителя.

На фона на твърденията на руските военни за превземането на Купянск, реалността е, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) почти са прочистили всички руснаци от града. Това заяви от своя страна президентът на Украйна Володимир Зеленски по време на съвместната пресконференция с френския президент Еманюел Макрон в Париж, предава УНИАН.

"Разбира се, Русия напредва, има няколко настъпателни действия и няколко операции. Нито една от тези операции не е била успешна. Но, разбира се, има трудни битки в Покровск и в други посоки. Например, нашите момчета имаха повече успехи в Купянската посока. Въпреки че Русия казва, че е превзела Купянск, ние, честно казано, сме изчистили почти всички от този град“, подчертава Зеленски.

Според него, едновременно с това, боевете продължават в Покровск и в други направления.

Зеленски допълни, че през последните месеци Русия провежда настъпателни операции в различни направления, но "нито една от тях не е била успешна“. /БТА