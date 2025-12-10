74% от работещите хървати очакват коледен бонус, средно 464 евро

Три четвърти или 74% от работещите в Хърватия очакват коледен бонус, като се надяват да получат средно 464 евро, с 65 евро повече от средната сума, получена миналата година, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на проучване, публикувано от портала MojPosao.

Международната компания „Алма Кариър Кроейша“ (Alma Career Croatia), известна най-вече с марката MojPosao, е провела проучване сред над 400 респонденти. Проучването показва, че по-голямата част от работещите в Хърватия очакват да получат коледен бонус.

Изследователите обаче отбелязват, че тази година очакванията на работещите са малко по-умерени, отколкото в предишни години. Около три четвърти от анкетираните, 74%, очакват коледен бонус, което е значително намаление спрямо 86% през миналата година. И все пак тазгодишното число е почти идентично с дела на работещите, които действително са получили бонус миналата година, 75%, което предполага, че очакванията постепенно се изравняват с реалността.

От друга страна, около една четвърт (26%) от работещите смятат, че работодателят им няма да им даде коледен бонус тази година, посочвайки като основни причини по-строгите фирмени политики или по-слабите бизнес резултати.

Мнозинството очаква плащане в брой

По-голямата част, 90%, от очакващите бонус тази година, както и в предишни години, предвиждат плащане в брой, със средна сума от 464 евро, което е с 65 евро повече от средната сума, получена от работещите миналата година.

Изследователите отбелязват, че в миналото работещите са предвиждали по-точно сумите, които ще получат от работодателите. Преди въвеждането на еврото прогнозите на служителите са били почти точни, с минимални отклонения. След преминаването към новата валута се е появила по-голяма разлика между очакванията и реалността. „Въпреки че нашите очаквания традиционно са малко по-високи от реално изплатените суми, едва през 2023 г. се наблюдава забележимо надценяване на коледните бонуси, така че работещите все още се адаптират към суми в евро“, отбелязват изследователите.

Както и в предишни години, алтернативните форми на коледни бонуси остават второстепенни. Само една пета от работещите очакват ваучер за пазаруване, а 9% се надяват на подаръчен пакет.

Най-висок е оптимизмът в частните компании с чуждестранна собственост

83% от наетите в държавните компании и 93% от работещите в обществените институции и администрацията очакват коледен бонус. Служителите в обществените институции обаче смятат, че ще получат средно 355 евро тази година, което е най-ниската очаквана сума сред анкетираните. Служителите в държавните компании очакват малко по-висок бонус, около 368 евро.

Най-оптимистично настроени са работещите в частни компании с чуждестранна собственост, които очакват среден бонус от 514 евро, най-високият сред всички групи. Същевременно реално очакващите коледен бонус от работещите в тези компании са 80%.

От друга страна, 71% от работещите в частни компании с местна собственост най-малко вярват, че ще получат бонус, като очакваната средна стойност е 498 евро.

Проучването показва също, че една трета (32%) от работещите възприемат коледния бонус като жест на добра воля от страна на работодателя и форма на признание за техните усилия и постижения през годината. 68% обаче смятат бонуса за право на всеки служител, а много от тях признават, че биха се възмутили от работодателя, ако бонусът не бъде изплатен.

За сравнение, миналата година 29% от работещите са възприели бонуса като жест на добра воля, а преди две години 34% са били на това мнение.

Според MojPosao дебатът относно коледните бонуси е бил подхранен от съседна Словения, която наскоро регулира задължителното изплащане на коледни бонуси и това е довело до дискусии дали Хърватия трябва да направи същото. Повечето работещите подкрепят идеята, въпреки че някои се опасяват, че правното задължение може да накара някои работодатели да намалят основните заплати, за да покрият бонуса.

Идеалният коледен бонус би бил 592 евро

Що се отнася до сумата, която наистина би задоволила работещите хървати, проучването показа, че идеалният коледен бонус би бил 592 евро, с осем евро по-малко от миналата година, но с 28% над очакваната сума за тази година.

Най-големият дял (39%) от работещите планират да използват бонуса за покриване на основни разходи за живот, което е леко намаление спрямо миналата година. Една четвърт от служителите ще похарчат бонуса за подаръци, 10% ще го спестят, а 8% ще го използват за изплащане на дългове. И накрая, 13% от анкетираните ще използват бонуса, за да си купят малки луксозни стоки, които иначе не биха могли да си позволят.

