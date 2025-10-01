Двойната роля на Китай в смъртоносния конфликт между Тайланд и Камбоджа

Китайските военни самолети кацаха в Камбоджа в продължение на три дни през юни, седмици преди тлеещият граничен спор между Камбоджа и Тайланд да прерасне във война.

Самолетите Y-20 са известни като "Пухкави момичета" в Китай заради широкия си корпус и способността си да превозват тежки товари. Те са извършили шест полета до югозападния град Сиануквил, доставяйки ракети, артилерийски снаряди и минохвъргачки, според документи на тайландското разузнаване, прегледани от The New York Times.

Китайските оръжия са били опаковани в 42 контейнера и съхранявани в близката военноморска база Реам, се казва в документите. Дни по-късно, произведени в Китай боеприпаси са били преместени от базата на стотици мили на север, до оспорваната граница на Камбоджа с Тайланд, според документите.

Тайланд и Камбоджа се обвинявали взаимно за започването на войната, която продължила пет дни в края на юли. Преди началото на конфликта, придвижването на оръжия към границата било ключова част от изграждането на камбоджански войски. В продължение на месеци Камбоджа окопявала силите си по границата, близо до древен храм, за който претендирали както Камбоджа, така и Тайланд. Камбоджа прокарала нови пътища и построила военна база; всички тези структури се виждали на сателитни снимки.

С това натрупване на напрежение, според анализатори, Камбоджа влезе в конфликта с много по-провокативна позиция спрямо Тайланд, отколкото беше заемала преди това. Но и двете страни разчитаха до голяма степен на оръжия от едно и също място: Китай, който е изградил тесни стратегически и икономически връзки с двете държави от Югоизточна Азия.

Разказите на независими наблюдатели като цяло подкрепят заключенията на оценката на тайландското разузнаване, особено относно произхода на някои от оръжията, използвани от Камбоджа. Според Fortify Rights, група за правата на човека, ракетите, които Камбоджа е използвала срещу четири тайландски провинции, са били предимно с китайски произход. На първия ден, според тайландските власти, Камбоджа е ударила бензиностанция, болница и домове на цивилни, убивайки най-малко 13 цивилни.

"Всички доказателства сочат, че в месеците и годините преди граничните сблъсъци е имало съгласувано решение от страна на камбоджанското ръководство да промени статуквото по границата“, каза Нейтън Русер, анализатор от Австралийския институт за стратегическа политика.

Висш офицер от тайландските въоръжени сили, с когото се е свързал The Times, потвърди автентичността на документите, заявявайки, че информацията е била събрана от разузнавателна мрежа между различни военни подразделения. Двама други офицери потвърдиха, че документите са били споделяни вътрешно във въоръжените сили. И тримата са говорили, пожелали анонимност, за да обсъдят документи, които според тях са класифицирани.

В изявление генерал-лейтенант Рат Дарарот, държавен секретар по отбраната на Камбоджа, не оспори основните подробности за доставките на оръжия от Китай до страната му, но определи докладите на тайландското разузнаване като „подвеждащи“. Той заяви, че движенията на оборудване, посочени в документите, „съвпадат пряко“ с края на годишното съвместно военно учение на Камбоджа с Народноосвободителната армия на Китай.

Подготовката и снабдяването на Камбоджа вероятно са ѝ позволили да удължи битката си, но Тайланд успя бързо да утвърди господството си с далеч по-модерния си арсенал. Тайландските сили отвърнаха с въздушни удари от изтребители F-16, които бомбардираха цели в Камбоджа.

Докато пет дни по-късно бъде постигнато прекратяване на огъня, най-малко 40 души бяха убити, включително цивилни от двете страни, а стотици хиляди други бяха разселени.

Законът за балансиране на Китай

Китай игра активна роля в опитите за постигане на прекратяване на огъня, но сведенията за доставки на оръжие усложняват усилията на Пекин да се представи като неутрален мирен посредник в Югоизточна Азия.

Въпреки че военният бюджет на Камбоджа е малка част от този на Тайланд, всяка страна драстично увеличи разходите си през последните години и се обърна към Китай за оръжия. Пекин сега далеч превъзхожда Съединените щати като най-голям източник на оръжие. за Тайланд, който е дългогодишен съюзник на САЩ по договор.

Китайски представители публично отрекоха твърденията в тайландската преса за въоръжаване на Камбоджа срещу Тайланд. В края на юли, ден след началото на боевете, висш китайски военен служител се срещна с изпълняващия длъжността тайландски аташе по отбраната в Пекин. Китайският представител заяви, че Китай не е предоставил никакво военно оборудване на Камбоджа за използване срещу Тайланд, откакто е започнало напрежението между Камбоджа и Тайланд.

Напрежението започна да се ескалира през февруари, след като камбоджански войници и цивилни изпяха камбоджанския национален химн в древен храм, за който и двете страни поеха претенции . Камбоджански войник беше убит при престрелка през май, а петима тайландски войници бяха осакатени от противопехотни мини през юли. Камбоджа обвини Тайланд за започването на конфликта, като е отрязал достъпа до храма.

Докладите на тайландското военно разузнаване установяват, че от 21 до 23 юни Китай е изпратил близо 700 снаряда за съветски реактивни системи за залпов огън БМ-21, както и за китайски реактивни системи за залпов огън - Тип 90B и PHL-03. Китай е доставил и артилерийски снаряди за китайската самоходна гаубица Ш-1 и артилерия за съветски зенитни картечници, се казва в документите.

Според документите, през следващите два дни Камбоджа е преместила боеприпаси в две гранични провинции, Одар Меанчей и Преах Вихеа.

Подобен залп от доставки вероятно би трябвало да бъде одобрен от висшето китайско ръководство, казват анализатори.

Оспорвана граница

Двувековните храмове, които са в основата на спора, се намират близо до граница, очертана от Франция в началото на 20-ти век, когато тя е управлявала Камбоджа, и са обект на претенции и от двете съседни страни. През 60-те години на миналия век международен съд постановява, че храмът Преах Вихеар принадлежи на Камбоджа, но Тайланд, който нарича светилището Пхра Вихарн, никога не е приемал решението.

По-рано тази година Камбоджа изглежда се опитваше да укрепи позициите си.

Камбоджа построи военна база точно на изток от храма Преах Вихеар, получавайки по-добра наблюдателна точка над тайландските войски отвъд границата. Новата структура би могла да бъде използвана като артилерийска база, каза Русер, австралийският анализатор. От края на 2022 г. Камбоджа също така изгради повече пътища и друга инфраструктура в това, което анализаторите определиха като съгласувани усилия за милитаризиране на части от границата.

„Това укрепление е изградено в множество сектори по границата, което изключва идеята, че може да е само един командир, който иска да подобри тактическото си позициониране“, каза Русер, който е проучил сателитни изображения на района. „Това предполага, че е била много по-обширна поръчка от камбоджанската армия.“

Генерал Дарарт заяви, че новата база е част от стандартните подобрения в отбраната на Камбоджа. Той добави, че Камбоджа „няма въведена доктрина за нападение“ и че военните ѝ дейности „не са насочени срещу никой съседен или външен участник“.

Хангиу Лий, изследовател в Armed Conflict Location & Event Data, организация с нестопанска цел, която проследява глобални конфликти, каза: „Остава ясно, че натрупването на военни сили в Камбоджа е било значително по-проактивно от това в Тайланд.“

Лий каза, че за разлика от Камбоджа, Тайланд е „до голяма степен реактивен и отбранителен“. Тайландската армия е подсилила съществуващите постове, е изградила пътища за доставки, е разположила артилерия и бронирани средства и е засилила наблюдението, за да е в крак с камбоджанската активност, каза той.

Камбоджа нарича Тайланд агресор и многократно обвинява тайландски войници, че са нахлули на нейна територия. Тя също така обвинява пронационалистическите сили на Тайланд за разпалването на напрежението на границата. За да разреши конфликта, Камбоджа търси намеса от независим орган, като например Международния съд, което Тайланд отхвърля.

Изчисления на ограниченията и потенциала на Камбоджа

Камбоджа има много по-слаба армия от съседната си страна и настоява, че не иска война с Тайланд. Тогава защо би започнала да изпраща войски и оръжия на границата?

Някои анализатори твърдят, че фактическият лидер на Камбоджа, Хун Сен, е искал да укрепи националистическата подкрепа във време на нарастващо недоволство от икономиката или че е бил воден от спор с бившия тайландски премиер Таксин Шинаватра , чиято дъщеря Паетонгарм Шинаватра е била лидер на Тайланд по време на военните действия.

Други предполагат, че след години на китайска подкрепа, Хун Сен може би е бил уверен, че Камбоджа е в по-силна позиция, отколкото в минали сблъсъци.

През 2011 г., по време на последния голям сблъсък с Тайланд, Камбоджа бързо остана без боеприпаси, според Рахман Якоб, изследовател на отбранителната политика на Югоизточна Азия в Австралийския национален университет. Този недостиг накара Пном Пен да задълбочи военните си връзки с Китай.

Оттогава Китай се превърна в основния военен поддръжник на Камбоджа. Двете страни провеждат ежегодни учения заедно редовно през последните девет години, с изключение на пандемията от коронавирус. През 2018 г. Китай предостави на Камбоджа военна помощ на стойност над 100 милиона долара . Според анализатори, китайските оръжия сега съставляват по-голямата част от оръжейния арсенал на Камбоджа.

„Те смятат, че са много по-добре екипирани в сравнение с 2011 г.“, каза г-н Рахман. „Ето защо този конфликт беше доста сериозен, защото бяха използвани тежки оръжия, вместо само пушки и стрелково оръжие.“