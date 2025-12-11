Тръмп и евролидерите са говорили на висок тон за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разменил „доста остри думи“ с лидерите на Франция, Великобритания и Германия относно Украйна и предупреди, че нови преговори рискуват да „загубят време“. Това е поредният знак за нарастващите разногласия по въпроса как да се сложи край на руската инвазия.

„Обсъдихме Украйна с доста силни думи. Мисля, че имахме някои малки разногласия относно хора и ще видим как ще се развият нещата. Казахме, че преди да отидем на среща, искаме да знаем някои неща. Те биха искали да отидем на среща през уикенда в Европа и ние ще вземем решение в зависимост от това, с какво ще се върнат. Не искаме да губим време“, каза Тръмп, когато беше попитан за телефонния разговор с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

Американският президент оказва натиск върху украинския си колега Володимир Зеленски да се съгласи с плана на САЩ и го обвини, че не е прочел плана. Украински служители обаче заявиха пред АФП, че Киев е изпратил актуализиран проект на плана на Вашингтон.

Първоначалният план на САЩ, който предвиждаше Украйна да отстъпи територии, които Русия не е превзела, беше счетен от Киев и европейските му съюзници за прекалено близък до много от твърдите изисквания на Русия и оттогава е преработен.

Преговорите между американски официални лица и руския президент Владимир Путин в Кремъл миналата седмица също не доведоха до пробив.

Коментарите на Тръмп идват на фона на нарастващото разединение с Европа, след като той я описа като „западаща“ и „слаба“ по отношение на имиграцията и Украйна, дни след публикуването на нова стратегия за националната сигурност на САЩ, в която се казва, че континентът рискува „цивилизационно изчезване“.

Междувременно американският лидер даде поредния намек, че може да се оттегли от конфликта.

„Понякога трябва да оставиш хората да се бият, а понякога не. Но проблемът с това да оставиш хората да се бият е, че губиш хиляди хора на седмица. Това е абсурдно. Цялата ситуация е абсурдна“, посочи Тръмп.