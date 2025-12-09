Керемедчиев: Мирният план за Газа зацикля, Младенов остава фаворит за ключовия пост

В понеделник вечерта "Файненшъл таймс" съобщи, че бившият министър на отбраната и външните работи Николай Младенов ще оглави изпълнителния комитет, който ще бъде създаден в следвоенната управленска структура на ивицата Газа. Това бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев определи като голямо признание.

"Г-н Младенов има огромни усилия за постигане на мир в Газа, но това все пак е напред във времето. В момента знаем, че поредният план на Тръмп, който беше поставен на масата, от 20 точки, в момента е зациклил на точка втора. Първа беше изпълнена - размяната на заложници, но разоръжаването на "Хамас" зацикли, а и не само това – в момента има обвинения от Израел, че „Хамас“ е набрал 7 хиляди нови свои членове в Газа, а пък „Хамас“ изпрати писмо до САЩ, че израелската армия не спазва примирието и те искат да се оттеглят от него“, каза Керемедчиев е предаването "Тази сутрин" по bTV.

И уточни: ситуацията в момента не позволява г-н Младенов и неговия екип да встъпят в своите правомощия.

Освен българския дипломат обаче много спрягано беше и името Тони Блеър – бившият премиер на Великобритания.

"За пореден път Великобритания да лидира разговори за бъдещето на този конфликт се видя, че не е правилното решение. Трябва наистина да се получи консенсусна фигура, тъй като срещу Великобритания има обвинения още от десетилетия, че всъщност те са забъркали тази каша в региона, така че имаше сериозна съпротива спрямо Тони Блеър и затова спроед мен излезе фигурата на г-н Младенов", каза още Керемедчиев.

По думите му Николай Младенов е добър избор, защото е приет от всички страни – и от израелската, и от арабската общност.

"Той в момента стои на изчакване, за да може този мирен план да сработи, за да може този екип да влезе и да няма опасност за неговия живот", каза още бившият зам.-министър на външните работи.

А в Европа Доналд Тръмп се оказа леко разочарован от Володимир Зеленски, който отиде на разговори с евролидерите Макрон, Стармър и Мерц. Керемедчиев определи това като пореден "пинг понг удар".

"В момента виждаме поредния кръг на абсолютно същите опити. САЩ наистина правят някакви усилия, които, в крайна сметка, виждаме, че са групирани в две основни групи – едното е територии, втората е сигурността", обясни той.

Така, играта на пинг понг продължава вече осми месец, заключи бившият министър на отбраната и външните работи.