Престъпник, осъден в Италия избяга и се скри... като овчар в сцена от Рождество

Мъж, бягащ от полицията в Италия, е заловен, след като е бил забелязан да се крие в сцена на Рождество Христово, представяйки се за овчар.

38-годишният мигрант от Гана изчезна в Болоня, след като беше осъден на девет месеца затвор за нападение, само за да бъде намерен да стои като статуя в сцената на Рождество Христово в реален размер на обществен площад в Галатоне, малък град в Пулия в Южна Италия.

"Разхождах се покрай сцената на Рождество Христово и забелязах, че освен Йосиф, Мария, Исус и един овчар, имаше и втори овчар, когото не бях виждал преди", каза Флавио Филони, кметът на Галатоне.

Мъжът стоял сред бали сено, вдясно от яслите, с вдигнати ръце, сякаш е статуя.

Филони бил толкова впечатлен от реалистичното качество на статуята, че се канел да се обади на дизайнера на Рождеството Христово, за да му поднесе поздравленията, когато видял фигурата да се движи леко.

"Първоначално си помислих, че е нова фигура, която някой е поставил там, но след това се е преместил", разказва той пред The ​​Times. "Вярвам, че мъжът е искал да използва сцената на Рождество Христово като скривалище. Направих снимка и го попитах дали е добре, а той отговори, че иска да спи там."

Когато Филони се обадил в полицията, мъжът влязъл в близка църква и се опитал да се съблече.

"Беше в затруднено положение", казва Филони, добавяйки, че няма представа защо мъжът, чието име не е оповестено, е избрал да пътува до Галатоне и защо е избрал най-гледаното място в града за скривалище.

Сцени на Рождество Христово в реален размер, пресъздаващи раждането на Исус в обор във Витлеем, са често срещана гледка по площадите в италианските градове по Коледа.

"Благодарение на бързата намеса на местната полиция, държавната полиция и карабинерите, беше възможно да се идентифицира този човек, който се оказа издирван беглец", написа Филони във Facebook.

Мъжът е в затвора и трябва да излежи присъдата си.