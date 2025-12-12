Чешки милиардер иска да създаде европейски отбранителен гигант

Чешки милиардер планира продажба на акции на своята отбранителна компания за 3 милиарда евро (3,5 милиарда долара), за да превърне производителя на бронирани машини и боеприпаси в лидер в индустрията в Европа, съобщава Bloomberg.

В рядко интервю Михал Стрнад заяви, че очаква Czechoslovak Group AS да се разрасне във всички области на бизнеса и "определено" ще търси придобивания в областта на безпилотните летателни апарати или дронове. Под негово ръководство CSG увеличи рентабилността, тъй като Европа увеличи военните разходи и изпрати оръжия на Украйна.

"Искам да превърна CSG в най-голямата отбранителна фирма в Европа, напълно вертикално интегрирана с бизнес на световните пазари", каза 33-годишният Стрнад в края на миналата седмица в централата си в Прага. "Никой от нашите конкуренти не е толкова диверсифициран, толкова експортно ориентиран и не зависи от голямата армия на собствената си страна за договори. Това е нашето предимство."

Ръстът на отбранителната индустрия превърна Стрнад в най-младия член на чешките свръхбогати

и втория най-богат човек в страната, като нетното му състояние сега възлиза на 14,6 милиарда долара след ръст от 59% тази година, според индекса на милиардерите на Bloomberg. Но досега той е казал малко публично за нарастващата си амбиция за бъдещето на компанията, основана от баща му през 90-те години на миналия век.

CSG обмисля да стане публична компания в Амстердам, което може да бъде първото голямо първично публично предлагане в Европа през 2026 г., съобщи Bloomberg по-рано , позовавайки се на източници, запознати с предварителните разговори с група инвеститори. Оценката на компанията може да надхвърли 30 милиарда евро, казаха те. Стрнад не коментира доклада. Компанията вече е заявявала, че първичното публично предлагане е опция, въпреки че нещата може да се променят.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна преди почти четири години и натискът от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп създадоха мощен попътен вятър за европейските производители на оръжие, като акциите на компании като германския конкурент на CSG Rheinmetall AG достигнаха рекордни върхове тази година.

CSG вече има 39 производствени съоръжения, повечето от които са в Европейския съюз или САЩ, в които работят около 14 000 души. Компанията изнася за около 70 държави, което според Стрнад я прави по-малко изложена на геополитически колебания или промяна в отбранителната политика от едно единствено правителство.

Приходите от CSG са се увеличили повече от шест пъти след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г.

Компанията започва да търгува със скрап, включително свалени от експлоатация танкове от съветската епоха. Скоро открива процъфтяващ пазар за резервни части и ремонтирано оборудване на места като Африка. Стрнад поема от баща си като едноличен собственик на CSG през 2018 г., когато е на около 25 години.

