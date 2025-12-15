IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Куба отложи партийния си конгрес заради икономическата криза

Решението бе взето по предложение на 94-годишния бивш лидер Раул Кастро

Снимка: архив, БГНЕС

Деветият конгрес на Кубинската комунистическа партия (ККП), планиран за април, беше отложен „за по-късна дата“ заради тежката икономическа криза, обхванала страната, съобщиха кубинските държавни медии, цитирани от Франс прес.

Конгресите на ККП – единствената партия в Куба  - обикновено се провеждат на всеки пет години, освен при изключително обстоятелства, за да бъдат обсъдени значими въпроси и посоката на развитие на страната. На форумите в Хавана заедно се събират по няколкостотин делегати от всички провинции на острова.

Решението бе взето в събота на пленарна среща на Централния комитет (ЦК) на партията по предложение на 94-годишния бивш лидер Раул Кастро, който в момента официално е само депутат, след като се оттегли като лидер на ККП през 2021 г., но все още има силно влияние в кубинската политика.

Отлагането на провеждането на конгреса беше одобрено единодушно от членовете на ЦК, съобщава на уебсайта си „Кубадебате“.

Страната с население от 9,7 млн. души от пет години е изпаднала в тежка икономическа криза заради комбинирания ефект от американските санкции, ниска продуктивност на централизираната икономика, спад на туризма и провала на паричната реформа.  Страната страда от сериозен недостиг на чуждестранна валута и изпитва сериозен недостиг на гориво, който възпрепятства производството на електроенергия, икономическата активност и основните социални услуги.
(БТА)

