Бивш министър на икономиката на Куба е осъден на доживотен затвор

Алехандро Хил бе признат за виновен в шпионаж и корупция

09.12.2025 | 08:23 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Кубинският Върховен народен трибунал осъди бившия министър на икономиката Алехандро Хил на доживотен затвор след кратък процес, в който обвиняемият бе признат за виновен в шпионаж и корупция, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че делото за корупция срещу министъра се превърна в знаково в съвременната история на островната комунистическа държава.

"Алехандро Мигел Хил Фернандес чрез корупционни и измамни действия е злоупотребил със служебното си положение и поверената му отговорност за набавяне на лични облаги, получаване на пари от чуждестранни компании и подкупване на държавни служители за легализиране на придобитите средства", се казва в изявление на трибунала.
Куба доживотен затвор бивш министър
