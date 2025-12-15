IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Въпреки санкциите: Сестрата на Ким Чен Ун с модерен сгъваем телефон

Телефонът много наподобява линията "Magic" на китайската марка Honor,

15.12.2025 | 11:05 ч. 18
Снимка: KNCA

Снимка: KNCA

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Йо Чен е забелязана с вероятно произведен в Китай сгъваем телефон, докато елитът на Пхенян заобикаля санкциите, за да се сдобие с най-новите джаджи от чужбина.

Кадрите, публикувани от държавните медии в неделя, показват Ким, която държи телефона в дясната си ръка по време на посещение на откриване на болница заедно с брат си Ким Чен Ун.

Въпреки че името на марката не може да се види на снимката, телефонът много наподобява линията "Magic" на китайската марка Honor, рекламирана като "най-тънкият сгъваем смартфон в света".

Свързани статии

Моделът V3 на телефона се продава за около 1379 долара - далеч извън рамките на средностатистическия севернокореец, който според анализаторите обикновено печели до три долара на месец в държавни индустрии.

Семейството на Ким е известно с любовта си към подобен тип джаджи.

Лидерът Ким Чен Ун е сниман да използва продукти на Apple, включително iPad и MacBook, на важни събития.

През 2023 г. той също така демонстрира сгъваем смартфон по време на изстрелване на ракета.

Санкциите на ООН, наложени в отговор на ядрената програма на Северна Корея, забраняват вноса на смартфони.

Вътрешният пазар на смартфони се разрасна през последните години, като анализатори от специализирания уебсайт NK News оповестиха над дузина марки, които вече са налични.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ким Йо Чен Северна Корея Ким Чен Ун санкции КНДР
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem