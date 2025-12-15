Въпреки санкциите: Сестрата на Ким Чен Ун с модерен сгъваем телефон

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Йо Чен е забелязана с вероятно произведен в Китай сгъваем телефон, докато елитът на Пхенян заобикаля санкциите, за да се сдобие с най-новите джаджи от чужбина.

Кадрите, публикувани от държавните медии в неделя, показват Ким, която държи телефона в дясната си ръка по време на посещение на откриване на болница заедно с брат си Ким Чен Ун.

Въпреки че името на марката не може да се види на снимката, телефонът много наподобява линията "Magic" на китайската марка Honor, рекламирана като "най-тънкият сгъваем смартфон в света".

Моделът V3 на телефона се продава за около 1379 долара - далеч извън рамките на средностатистическия севернокореец, който според анализаторите обикновено печели до три долара на месец в държавни индустрии.

Семейството на Ким е известно с любовта си към подобен тип джаджи.

Лидерът Ким Чен Ун е сниман да използва продукти на Apple, включително iPad и MacBook, на важни събития.

През 2023 г. той също така демонстрира сгъваем смартфон по време на изстрелване на ракета.

Санкциите на ООН, наложени в отговор на ядрената програма на Северна Корея, забраняват вноса на смартфони.

Вътрешният пазар на смартфони се разрасна през последните години, като анализатори от специализирания уебсайт NK News оповестиха над дузина марки, които вече са налични.