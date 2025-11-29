Северна Корея прави руския език задължителен в училищата

Северна Корея предприема още една стъпка за сближаване с Русия, като включва руския език в задължителната учебна програма на училищата в страната, предава ТАСС.
С решение на правителството на Ким Чен Ун, руският език вече ще се преподава задължително от 4-ти клас, тъй като все повече млади севернокорейци избират да учат в образователни институции в Русия.
Според Александър Козлов, съпредседател на междуправителствената комисия Русия–Северна Корея, около 600 граждани на Северна Корея вече посещават курсове по руски език.
В същото време в Русия 3000 ученици и 300 студенти изучават корейски език, а според Politico само през 2024 г. 96 севернокорейци са били приети в университети в страната.