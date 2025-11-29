IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Северна Корея прави руския език задължителен в училищата

Ще се изучава от 4-ти клас

29.11.2025 | 01:30 ч.
Северна Корея предприема още една стъпка за сближаване с Русия, като включва руския език в задължителната учебна програма на училищата в страната, предава ТАСС.

С решение на правителството на Ким Чен Ун, руският език вече ще се преподава задължително от 4-ти клас, тъй като все повече млади севернокорейци избират да учат в образователни институции в Русия.

Според Александър Козлов, съпредседател на междуправителствената комисия Русия–Северна Корея, около 600 граждани на Северна Корея вече посещават курсове по руски език.

В същото време в Русия 3000 ученици и 300 студенти изучават корейски език, а според Politico само през 2024 г. 96 севернокорейци са били приети в университети в страната.

Тагове:

Северна Корея руски език училища задължителен
