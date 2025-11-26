Безмилостният ядрен поход на Северна Корея беше разкрит от нови сателитни снимки

По време на последната си среща на високо равнище Ким Чен Ун направи предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп. Той щеше да затвори основната си фабрика за производство на ядрени оръжия в замяна на частичното отменяне на международните икономически санкции. Тръмп отказа – решение, което с всяка изминала година изглежда все по-съмнително.

Сателитни снимки показват, че Северна Корея разширява ядрената централа в Йонгбион, в изпълнение на амбицията на Ким да разшири "експоненциално" ядрения арсенал на страната.

Доклад на 38 North, американски уебсайт, който наблюдава Северна Корея, съобщава за "продължаване на усилията за модернизация и разширяване на целия обект" въз основа на внимателен анализ на сателитни снимки.

"Йонгбион играе решаваща роля в производството на ядрени материали за оръжейната програма на страната, като единствен производител на плутоний и значителен източник на обогатен уран", се казва в доклада. "Всички тези подобрения служат за изпълнението на призива на Ким за експоненциален растеж на ядрения арсенал на страната."

Продължаващата работа в Йонгбион включва стабилна експлоатация на 5-мегаватен ядрен реактор, от който отработените горивни пръти могат да бъдат преработени в плутоний за оръжия. Дим от преработвателния завод се наблюдаваше само до юни, което показва, че последната партида ядрени материали е била успешно произведена за нова серия бойни глави.

В завода са построени и сгради за съхранение на радиоактивни отпадъци, както и лаборатории за обогатяване на уран, алтернативна съставка за ядрени бойни глави.

Йонгбион е в центъра на ядрената програма на Северна Корея от 80-те години на миналия век и е произвеждал материал за шестте ядрени оръжейни теста между 2006 и 2017 г.

Според оценки на Стокхолмския международен институт за изследване на мира, през януари тази година Северна Корея е разполагала с около 50 сглобени ядрени бойни глави и достатъчно разпадащо се ядрено гориво за още около 90. В една бойна глава се използват около 4 кг преработено плутоний.

Институтът заяви, че повечето от тях са "едностепенни ядрени бойни глави с по-ниска мощност" – тактически ядрени оръжия, предназначени за използване на бойното поле, а не термоядрени бойни глави, които могат да унищожат градове.

Непрестанната дейност в Йонгбион потвърди, че надеждите за преговори за денуклеаризация на Северна Корея са изгубени и че Ким е решен да използва ядрените оръжия като единствена гаранция за своята дългосрочна сигурност.

През 2018 г. Тръмп и Ким започнаха процес на разведряване, който достигна своя връх на първата среща на върха между САЩ и Северна Корея в Сингапур през юни същата година. Там двамата лидери се споразумяха да отворят нова страница в отношенията между САЩ и Северна Корея, за да "работят за" денуклеаризация.

След това Тръмп публикува в социалните мрежи, че "вече няма ядрена заплаха от Северна Корея". Но месеците на дипломатически усилия не доведоха до ново споразумение на втората среща на върха в Ханой през 2019 г.

Там Ким предложи да затвори Йонгбион в замяна на частичното отменяне на международните икономически санкции. Но Тръмп отказа, настоявайки напразно за сделка "всичко или нищо", при която севернокорейците да се откажат не само от целия си ядрен арсенал, но и от запасите си от химически и биологични оръжия.