Украйна се бори да запази икономиката си жива

Володимир Зеленски не може да задържи Украйна на повърхността без значително увеличение на европейската помощ. Основната причина е проста: откакто Доналд Тръмп встъпи в длъжност, Съединените щати спряха финансирането на нападнатата страна. Вашингтон е осигурил 30% от цялата военна, финансова и хуманитарна помощ, получена от Украйна между февруари 2022 г., когато започна инвазията, и декември 2024 г., когато приключи президентството на Джо Байдън. През този период Съединените щати са предоставили 110 милиарда евро в сравнение с 227 милиарда евро от всички европейски съюзници взети заедно, според статистика на Съвета по външни отношения, американски мозъчен тръст, пише испанският El Pais.

Украйна не успява да постигне тези 30%, а държавният бюджет за 2026 г., подписан от президента на 10 декември, е доказателство за това: документът прогнозира увеличение на държавния дефицит с 48,726 милиарда евро, рекордно ниво на допълнителен дълг, еквивалентен на 18% от БВП. За сравнение, държавният дефицит в бюджета за 2021 г. преди войната е бил 5,5%.

Украинското правителство признава, че не знае откъде да намери поне 15,4 милиарда евро, за да балансира счетоводните си сметки. Други източници, като Центъра за икономическа стратегия (ЦИС), водещ академичен институт в Украйна, оценяват непокритата сума на над 35 милиарда евро. ЦИС съобщи през декември, че чуждестранната финансова помощ е покрила 74% от допълнителните публични разходи на страната поради войната през 2024 г.; тази година, според неговите оценки, процентът ще падне до 57%. И ако Европейският съюз не се намеси, тенденцията е низходяща.

По-голямата част от тази помощ, според ЦИС, е част от плана за извънредни ситуации на стойност 50 милиарда евро, стартиран от ЕС през 2024 г. Тази сума е предназначена за държавния бюджет и правителството може да я използва както сметне за добре.

Това, което Киев и Европейската комисия искат, е конфискуваните руски активи да послужат като обезпечение за заем от приблизително 130 милиарда евро за украинската хазна, който ще бъде получен между 2026 и 2027 г. Това е приблизителната сума, която Международният валутен фонд изчислява, че Украйна трябва да възстанови. И това, според основните западни съюзници на Зеленски, е най-прагматичният начин за спасяване на Украйна в средносрочен план. Дебатът за правните рискове от операцията, воден от Белгия, спря инициативата.

Икономическата сила на всяка страна често определя хода на въоръжения конфликт и това, което е заложено сега за Европа, не е съживяването на украинската икономика, а поддържането ѝ жива: БВП на Украйна в края на 2025 г. е с 20% по-нисък от преди войната, според Европейския икономически и социален съвет (ЕИСК).

Андрий Пишний, управител на Националната банка на Украйна, обяви на конференция в Киев миналия ноември, че прогнозите му предвиждат икономиката да нарасне с 1,9% през 2025 г. и с 2% през 2026 г. Володимир Власюк, икономист и правителствен съветник, изчисли миналия октомври на среща с журналисти, че украинската индустрия се нуждае от поне 77 милиарда евро чуждестранни инвестиции, за да бъде конкурентоспособна и да функционира както преди войната.

Икономическото възстановяване неизбежно е бавно, защото военната машина е приоритет: 60% от държавните разходи, 66 милиарда евро, ще отидат за Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи през 2026 г., двете министерства, отговорни за военните. Но не става въпрос само за количеството оръжия, достигащи до полковете; също толкова важно е войниците да получават медицинско лечение и да им се плаща в края на месеца. По-голямата част от бюджета на Министерството на отбраната е предназначена за заплати на войските, които наброяват между 800 000 и един милион.

Бюджетът за отбрана за 2026 г. ще бъде еквивалентен на 26% от БВП и е с 6 милиарда евро по-малък от този през 2025 г. Причината отново са Съединените щати. Килският институт за световна икономика, водещ авторитет в изчисляването на международните трансфери за Украйна, посочи през декември, че общата военна помощ през 2025 г. ще бъде 32,5 милиарда евро, с 9 милиарда евро по-малко от предходната година.

„Не давам нищо на Украйна“, гордо заяви Тръмп пред медиите на 9 декември, „и оръжията, които членовете на НАТО купуват от нас, са на пълна цена.“ Страните от НАТО, включително Испания, са създали механизъм за закупуване на американско оръжие за Украйна. Изчисленията на Килския институт показват, че за да запълни празнотата, оставена от Тръмп, този механизъм ще се нуждае от двойно повече ресурси.

Демографска катастрофа

Украинският държавен бюджет за 2026 г. също така посочва други неотложни нужди. Страната претърпява демографска катастрофа, уникална за Европа. От началото на войната тя е загубила близо 25% от населението си, което е емигрирало или се намира в територии, окупирани от Русия, а раждаемостта рязко спада.

Следващият най-бързо растящ елемент, с 30%, е образованието и науката. Системата за висше образование, по-специално, работи на абсолютния минимум. През август Зеленски разреши на мъже на възраст от 18 до 22 години да напуснат Украйна, за да учат в чужбина. По време на военно положение на пълнолетни мъже до 60-годишна възраст е забранено да напускат страната. Резултатът е масово напускане на млади хора.

Правителството одобри 8% увеличение на минималната работна заплата през 2026 г., от 8000 на 8647 гривни на месец, или от 161 евро на 174 евро. Това е над инфлацията, която според Националната банка ще бъде 6,6% през следващата година. Международният валутен фонд прогнозира, че разходите за живот в Украйна ще се повишат с 12,6% през 2025 г.

Оцеляването на Украйна зависи не само от фронтовата линия, с ресурсите, които да предотвратят срива на фронта, но и от продължаващото функциониране на държавата, устойчивостта на обществото и способността да се сдържа обществената умора и недоволство. Поради тази причина Министерството на здравеопазването планира да увеличи ресурсите си с 14,5%, докато Министерството на социалното осигуряване ще получи 10% увеличение на финансирането за субсидии за тези без ресурси.

Тези ресурси за оцеляване, както предупреди Зеленски на 8 декември на среща с журналисти в Лондон, зависят от одобрението на заема от замразени руски средства от Европейския съюз. „Без парите от тези фондове Украйна няма да може да продължи. Европейските лидери разбират това и ми обещаха, че проблемът ще бъде решен“, заяви украинският президент.