Новини

Украйна си е върнала контрола над 16 кв. км край Покровск

В близкия Мирноград украинските части задържат отбранителни линии

14.12.2025 | 15:30 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Украинските сили са успели да си върнат контрола на около 16 квадратни километра в северната част на Покровск, Донецка област, през последните няколко седмици, съобщи Групата на украинските войски „Изток“ в публикация във Фейсбук, цитирана от Укринформ.

В близкия Мирноград украинските части задържат отбранителни линии и елиминират руските части в подстъпите на града, се казва в съобщението.

В него се уточнява, че логистиката в зоната остава сложна и украинските части предприемат мерки за разширяване на логистичните коридори до Мирноград.

Боевете в района на Покровск и Мирноград продължават от месеци и са една от основните горещи точки на фронта, пише БТА.

Тагове:

русия Покровск украйна
