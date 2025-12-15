Шефът на MI6 предупреждава Путин: Няма да изоставим Украйна

Новият шеф на MI6 ще атакува в понеделник „агресивната, експанзионистична“ Русия, като предупреди Владимир Путин, че британските шпиони няма да изоставят Украйна.

В първата си реч от централата на MI6 Блейз Метрюели ще обяви, че ангажиментът на Великобритания към Киев е непоколебим, като ще каже:

„Путин не трябва да има никакви съмнения, нашата подкрепа е трайна. Натискът, който упражняваме от името на Украйна, ще бъде поддържан.“

Описвайки риска, който Москва представлява за Великобритания, 48-годишната жена, която пое поста на шеф на Тайните разузнавателни служби на 1 октомври, ще каже:

„Износът на хаос е характерна черта, а не грешка, в руския подход към международното сътрудничество и трябва да сме готови това да продължи, докато Путин не бъде принуден да промени изчисленията си.“

Намесата идва в момент, в който администрацията на Доналд Тръмп продължава да настоява за сключване на мирно споразумение до Коледа и оказва натиск върху Украйна да направи значителни териториални отстъпки, пише The Telegraph.

Сър Киър Стармър ще се присъедини към Володимир Зеленски, украинския президент, пратениците на Тръмп, Еманюел Макрон, френския президент, и Фридрих Мерц, германския канцлер, в Берлин в понеделник, за да обсъдят ревизирания мирен план.

Предупреждавайки, че „фронтовата линия е навсякъде“, Метрюели, която преди това е била ръководител на техническия отдел на MI6, позицията, популяризирана като „Q“ във франчайза за Джеймс Бонд, ще каже също, че „владеенето на технологиите от агенцията трябва да проникне във всичко, което правим“.

Фокусът върху технологиите ще бъде съпроводен с предупреждение, че правилата на конфликта се пренаписват от Русия и други враждебни сили и че светът е изправен пред нова „епоха на несигурност“.

Русия вече е била обвинявана, че води хибридна война срещу Европа, като използва кибератаки и дронове в опит да създаде хаос и объркване.

Опустошителна кибератака срещу Jaguar Land Rover по-рано тази година струваше около 1,9 млрд. лири, а подобно прекъсване на дейността на Marks and Spencer струваше 300 млн. лири.

Британското разузнаване също предупреди, че руският президент модернизира военноморския си флот, за да атакува критични подводни кабели и тръбопроводи, като правителството съобщава за 30-процентно увеличение на руските кораби, заплашващи британските води през последните две години.

На този фон се очаква Метревели да заяви, че „определящото предизвикателство днес... не е просто кой разполага с най-мощните технологии, а кой ги управлява с най-голяма мъдрост“.

Метревели наследи сър Ричард Мур по-рано тази година и стана първата жена,

която оглавява чуждестранната разузнавателна служба в нейната 116-годишна история.

Тя е изучавала антропология в Пемброк Колидж, Кеймбридж, и е била в екипажа, който победи Оксфорд в женската гребна регата през 1997 г. Тя се присъедини към MI6 като оперативен служител през 1999 г.

През юни бе съобщено, че нейният дядо е бил нацистки шпионин, известен като „Касапинът“, който е дезертирал от Съветска Русия, за да стане информатор в Чернигов, Украйна.

Говорител на MI6 по-късно поясни, че Метревели „нито е познавала, нито е срещала своя дядо по бащина линия“.

Именно това сложно наследство е допринесло за нейната ангажираност да предотвратява конфликти и да защитава британската общественост от съвременните заплахи от днешните враждебни държави като следващ шеф на MI6.“

Сър Ричард Найтън, началник на Генералния щаб на Великобритания, също ще предупреди, че цената на мира „се увеличава“ и че са необходими повече средства, за да се подготви нацията за война.

В реч пред Кралския институт за обединени услуги сър Ричард ще каже, че отговорът изисква „цялата ни нация да се мобилизира“, за да изгради „национална устойчивост“.

Миналата седмица Марк Рюте, генерален секретар на НАТО, отправи строго предупреждение срещу самодоволството по отношение на заплахата от Путин, като заяви пред алианса:

„Трябва да сме подготвени за мащаба на войната, която са преживели нашите баби и дядовци.“