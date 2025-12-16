Лавров коментира САЩ: Искат да поставят Европа на мястото ѝ

Европа имаше много шансове да участва в уреждането на украинския конфликт, но тя игнорира всички тях, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за иранската държавна компания за радио и телевизия, предаде ТАСС.

По думите на Лавров Русия няма защо да общува с настоящото европейско ръководство.

"Американците се опитват да разберат ситуацията. Последните контакти с тях дават надежда, че те започват да разбират по-добре нашата позиция", посочи руският външен министър.

Лавров коментира и новата стратегия за национална сигурност на САЩ. По думите му целта на тази стратегия е "да постави Европа на мястото ѝ и да не ѝ позволява да налага своите либерални правила".

В новата си стратегия за национална сигурност САЩ казват на Европа: "Занимавайте се с вашите дела и не разчитайте, че САЩ ще подкрепят постоянно вашите авантюри, ние имаме по-важни дела – преди всичко Латинска Америка и Азиатско-тихоокеанския регион", добави руският дипломат.

В интервюто си Лавров се спря и на методите на конкуренция, които според него правителството на Доналд Тръмп прилага. Санкциите на САЩ срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт" се обясняват единствено с желанието "да се потиснат конкурентите с нечестни методи", каза Лавров.

Потискането на конкурентите с митнически тарифи от 100% или 500% противоречи на глобализацията, към която САЩ призоваваха Русия след Втората световна война, продължи Лавров. "Когато се налагат санкции, като се обявява директно, че причината са политическите позиции на дадена страна или даден човек, това дори не е неравенство, а незачитане на човешките права. Това е диктат", каза руският дипломат.

Лавров се спря и на ситуацията около Иран. Москва е убедена, че Техеран трябва да остане член на Договора за неразпространение на ядрено оръжие, подчерта той.

Лавров отбеляза, че Русия иска да развива сътрудничество с Иран в областта на сигурността, включително в рамките на Организацията на Договора за колективна сигурност (регионална международна организация за колективна сигурност, в която участват няколко бивши съветски страни държави – бел. ред.). Според руския външен министър нормализирането на отношенията между Иран и Съвета за сътрудничество в Залива ще бъде "важен принос за укрепването на мира" в региона. (БТА)

