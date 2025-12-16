IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Мачадо е с фрактура на прешлен по време на тайно пътуване от Венецуела до Норвегия

Носителката на Нобел е била прегледана в университетска болница в Осло

16.12.2025 | 12:41 ч. 5
Reuters

Reuters

Венецуелският опозиционен лидер и носител на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо е получила фрактура на прешлен по време на тайното си пътуване от Венецуела до Норвегия миналата седмица, потвърди нейният говорител, цитиран от The Guardian.

Мачадо по-рано заяви, че се е страхувала за живота си по време на опасното пътуване, за да получи наградата си в Осло.

Норвежкият всекидневник Aftenposten съобщи, че нараняването е получено по време на високорисково морско пътуване с малка рибарска лодка, разтърсена от високи вълни.

"Фрактурата на прешлена е потвърдена“, каза говорителката на Мачадо Клаудия Масера и добави, че засега няма да бъде разкрита допълнителна информация.

Вестникът съобщи, че Мачадо е била прегледана от лекари в университетската болница в Осло в Улевал.

Свързани статии

След като пристигна в Осло в ранните часове на четвъртък сутринта, 58-годишната жена няколко пъти е казвала, че иска да се види с лекар, без да предоставя никакви медицински подробности.

Тя е трябвало да присъства на церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир в норвежката столица в сряда, но не успя да стигне навреме. Наградата от нейно име ве дъщеря ѝ.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мария Корина Мачадо Нобелова награда Венецуела опозиционен лидер фрактура
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem