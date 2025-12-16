Мачадо е с фрактура на прешлен по време на тайно пътуване от Венецуела до Норвегия

Венецуелският опозиционен лидер и носител на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо е получила фрактура на прешлен по време на тайното си пътуване от Венецуела до Норвегия миналата седмица, потвърди нейният говорител, цитиран от The Guardian.

Мачадо по-рано заяви, че се е страхувала за живота си по време на опасното пътуване, за да получи наградата си в Осло.

Норвежкият всекидневник Aftenposten съобщи, че нараняването е получено по време на високорисково морско пътуване с малка рибарска лодка, разтърсена от високи вълни.

"Фрактурата на прешлена е потвърдена“, каза говорителката на Мачадо Клаудия Масера и добави, че засега няма да бъде разкрита допълнителна информация.

Вестникът съобщи, че Мачадо е била прегледана от лекари в университетската болница в Осло в Улевал.

След като пристигна в Осло в ранните часове на четвъртък сутринта, 58-годишната жена няколко пъти е казвала, че иска да се види с лекар, без да предоставя никакви медицински подробности.

Тя е трябвало да присъства на церемонията по връчването на Нобеловата награда за мир в норвежката столица в сряда, но не успя да стигне навреме. Наградата от нейно име ве дъщеря ѝ.