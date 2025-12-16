Скритата врата: Как работи дипломацията на Тръмп във Вашингтон

Вместо да използват традиционния политически процес, чуждестранните правителства работят с шепата пратеници, които изглежда имат вниманието на президента.

Брайън Маст, републиканският конгресмен, чийто район граничи с неофициалния втори Бял дом на Доналд Тръмп в Южна Флорида, има голяма дървена конферентна маса в офиса си във Вашингтон, на която постоянно държи малки бутилки вода за посетителите си.

Гостите пристигат ежедневно от посолства във Вашингтон и от столици по целия свят. Ден преди това бяха Нигерия, Турция, Азербайджан, Тайван и две други места, които той не може да си спомни.

Но всички те идват подготвени да продадат на Америка това, което могат да предложат, казва Маст, който председателства комисията по външни работи на Камарата на представителите.

"Всеки един от тях идва тук с думите "Имаме най-високо качество на този минерал“ или "Най-високо качество на този минерал“ или "Най-голяма възможност за рафиниране на този минерал“, казва той от офиса си на Капитолийския хълм.

Ако транзакционността е една от определящите теми за външната политика на Тръмп по време на втория мандат - не се пита какво може да направи Вашингтон за чужда държава, а какво могат да направят чуждите държави за Вашингтон - ключова характеристика е пратеникът.

Политика, основана на личности

"Политика по личност“, както се изразява един бивш служител от отбраната, замени процесите и институциите, които бяха в основата на десетилетия на външната политика на САЩ досега. Вместо Държавния департамент, тук е предприемачът в областта на недвижимите имоти Стив Уиткоф, дългогодишен приятел и бизнес партньор на президента, превърнал се в специален пратеник по отношение на "мирните преговори“.

Уиткоф не спира да пътува между Москва, Рияд, Йерусалим и отвъд, за да служи на Сделката.

До него е Джаред Кушнер, зет на Тръмп, рисков капиталист, който всъщност няма правителствена длъжност, но е намерил време, сред бизнес отношенията си с монархии от Персийския залив, да играе водеща роля в мирните преговори в Близкия изток и Украйна от името на САЩ.

Том Баррак, дългогодишният довереник на Тръмп и донор на кампанията му, служи като негов посланик в Турция и, което е по-важно, като негов свободен посредник за мир в Сирия и Ливан.

Масад Булос, ливанско-американският тъст на дъщерята на Тръмп, Тифани, отдавна ръководи бизнес империя в Западна Африка. Не е изненадващо, че той е и пратеник на Тръмп за Африка.

Отминаха традиционните канали за съвети и надзор, както и "йерархията на политическите ангажименти“, които някога управляваха това пространство, казва един бивш американски служител, служил в няколко администрации, включително тази. Отминаха и експертите по темата, както и опитът от десетилетия практикувана дипломация.

"Кръгът от хора е просто шокиращо малък“, казва бившият служител, цитиран от The Financial Times.

Муаз Мустафа, изпълнителен директор на Сирийската работна група за извънредни ситуации, е лобирал пред последователни американски администрации от името на Сирия и е бил посредник на новото правителство. Идеята, казва той, е следната: "Ако сте стар приятел в недвижимите имоти, като Стив Уиткоф или Том Баррак, Иванка и Джаред, това са главните“.

"Може би и Дон-младши“, синът на президента", добавя той. А едно ниво по-надолу в класацията, според него, са държавният секретар на Тръмп и съветник по националната сигурност Марко Рубио и неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Това са хората, които имат значение в подхода на Тръмп 2.0 към света: те са задния канал. Белият дом представя това като умишлена промяна от дългогодишен подход "отдолу нагоре към процес отгоре надолу, ръководен от президента“.

"Голяма част от това е насочено от [Тръмп] към няколко висши служители, на които той има доверие“, казва Анна Кели, зам.-секретар на Белия дом.

"Президентът има нетрадиционен произход и много от екипа му имат нетрадиционен произход. Джаред и Стив са хора, занимаващи се с бизнес сделки, но те са надеждни", добавя Кели.

Всяка администрация е имала своите пратеници, включително такива, които са притежавали привидно непропорционална власт за своите роли или относително пренебрегване на структурата.

Но дори тогава, отбелязват ветерани държавни служители, агенциите са функционирали. Сега, в среда, в която, по думите на Американската асоциация на външните служители, "дипломатическият капацитет на Америка се унищожава отвътре“, няма кой да ги държи под контрол.

Съкращавайки ресурсите на Държавния департамент и отстранявайки много от висшите му служители, както и замествайки шепа бизнес магнати, които са съветници, да изпълняват американската програма в чужбина, Тръмп коренно промени начина на провеждане на външна политика във Вашингтон, казват кариерни служители по външна политика, чуждестранни дипломати и законодатели.

"Съветът за национална сигурност няма значение. Държавният департамент няма значение. Никой няма значение освен началниците“, казва Мустафа.

Няма нищо традиционно

За много традиционни съюзници, свикнали с традиционните канали на дипломация, намирането на начини за получаване на достъп до администрацията е било доста голямо предизвикателство. С Южна Корея например, преговарящите се почувстваха принудени по-рано тази година да правят многократни изтощителни 30-часови пътувания до Вашингтон - понякога два пъти в рамките на една седмица - за да пледират директно пред Тръмп.

"В ранните етапи имаше мозъчни тръстове и лобистки групи, които твърдяха, че имат тесни връзки или вътрешна линия с Белия дом, по същия начин, както направиха с Тръмп 1.0“, спомня си един японски дипломат. Скоро стана очевидно, че „всички тези връзки са били прекъснати или несъществуващи“.

Нещо повече, кръгът от хора, които са едновременно в обкръжението на Тръмп и имат увереността да говорят за това, е изключително малък. "В днешно време има хиляди хора, които твърдят, че са шепнещи на Тръмп“, казва европейски служител.

Аржентинският президент Хавиер Милей е изградил връзки с вътрешния кръг на Тръмп чрез ежегодни поклонения до Конференцията за консервативни политически действия (CPAC), един вид Мага Уудсток. Той танцуваше със снахата на Тръмп, Лара Тръмп, в неговия собствен концертен център CPAC в Буенос Айрес.

Но общият им политически мироглед беше допълнен от лични връзки, включително между заместник-министъра на икономиката на Милей, Хосе Луис Даса, и министъра на финансите на САЩ Скот Бесент.

Тези, които споделят признателността на Тръмп към автократите и презрението му към процесите, са установили, че е най-лесно да работят в неговия Вашингтон. "Хората, които разбираха как да се адаптират най-бързо, бяха държавите от Персийския залив, които можеха да бъдат огледален образ“ на администрацията на Тръмп с нейното "смесване на лично, политическо и икономическо“, казва американският дипломат, служил в няколко администрации.

"Толкова сме щастливи“, спомня си дипломатът, че е чул от колега от Персийския залив, след като Тръмп се завърна на поста.

Новата договореност е много по-лесна за разбиране от структурата на администрацията на Байдън, отбеляза с облекчение служителят от Персийския залив, казвайки на американския представител, че контактът с "нашите приятели“ сред пратениците на Тръмп означава, че проблемите се решават бързо и вече не "трябва да се преминава през тежките процеси“.