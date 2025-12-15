Тръмп отново атакува Байдън, но президентските прилики между тях са трудни за избягване

Той трябваше да рекламира икономиката, но не можа да устои да не се прицели в стар враг.

"Кое е по-добро: Сънливият Джо или Кривият Джо?", подпитваше Доналд Тръмп поддръжниците си в Пенсилвания тази седмица, все още играейки с прякори за своя предшественик Джо Байдън. "Обикновено Кривият Джо печели. Изненадан съм, защото за мен той е сънлив кучи син."

Ликувайки от сънливостта на Байдън, президентът на САЩ и неговите поддръжници изглеждаха блажено невежи за богата ирония: че самият 79-годишен Тръмп наскоро беше забелязан да дреме на различни срещи.

Неочакваната връзка между двамата мъже не свърши дотук. Събитието във вторник бележи началото на пътешествие на Тръмп, предназначено да увери избирателите, че икономиката на САЩ е в сигурни ръце, въпреки доказателствата в джобовете им. В това отношение има неприятен спомен от пътуванията на Байдън, за да защити "Байденомиката", които не завършиха добре за него.

На всяка крачка Тръмп се стреми да се дистанцира от своя демократичен съперник, обвинявайки го в покачване на инфлацията и нелегалната имиграция и проваляне на изтеглянето на американските военни от Афганистан. И все пак сега републиканецът се оказва, че носи същото бреме на кризата с достъпността и неумолимия ход на времето.

"Трудно е да не се видят паралелите както по отношение на възрастта им и как това се проявява, така и със сигурност на състоянието на икономиката", казва Кърт Бардела, политически анализатор и сътрудник на NewsNation. "Тръмп е избран за тази роля, която Джо Байдън трябваше да изиграе, и очевидно се опитва да използва същия сценарий, а именно да убеди хората, че не чувстваш това, което наистина чувстваш. Това е незавидно политическо предизвикателство."

Байдън и Тръмп са двамата най-възрастни президенти в историята на САЩ

Демократът беше преследван от опасения относно психическата и физическата си форма през четирите години на поста си, достигайки кулминация след катастрофално представяне в дебата с Тръмп, което го накара да реши да не се кандидатира за преизбиране. Помощниците на Байдън бяха осъдени за опит да скрият крехкостта му от обществеността и медиите.

Това се оказа полезен политически материал за Тръмп, който се опитваше да противопостави упадъка на Байдън на собствената му политическа мъжественост. Той създаде "президентска алея на славата" в Белия дом, където Байдън е представен с изображение на автоматична писалка. Наскоро той каза за Байдън:

"Той спи през цялото време – през деня, през нощта, на плажа. Аз не спя."

И все пак Тръмп сега се сблъсква със собствените си здравословни проблеми. През юли Белият дом обяви, че той е преминал медицински преглед, след като е забелязал "леко подуване" в долната част на краката си и е установено, че има състояние, често срещано при възрастни хора, което причинява натрупване на кръв във вените му.

Снимки също така показват синини по ръката на Тръмп, покрити с грим, който не съответства точно на тена на кожата му. Тази седмица той носеше превръзки на дясната си ръка. В четвъртък прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че те са резултат от "постоянното ръкостискане" на президента.

Междувременно Тръмп призна, че "няма представа" коя част от тялото му е била обект на магнитно-резонансно изследване (ЯМР) през октомври. Впоследствие Белият дом заяви, че през октомври е направил ЯМР на сърцето и корема си като част от превантивен скрининг за мъже на неговата възраст и резултатът е бил "напълно нормален".

Може би най-поразителното е, че напоследък Тръмп неведнъж изглеждаше, че се бори да не заспи. В Овалния кабинет и на заседание на кабинета клепачите му буха увиснали, дори когато секретарите на кабинета го обсипваха с похвали.

Критиците казват, че несвързаните, повтарящи се речи и публикации в социалните медии на Тръмп са допълнително доказателство за когнитивен упадък, тъй като те често прескачат от тема на тема със странни нелогични изказвания. Въпреки това, подобно на склонния към гафове Байдън преди него, не винаги е ясно какво може да се отдаде на възрастта и какво на същността му.

Рийд Гален, президент на Съюза, продемократична коалиция, казва:

"Той е по-възрастен, по-лош е, но не знам дали това би трябвало да изненада някого от нас в този момент. Докато Байдън остаря и стана по-тих, Тръмп остарява и става по-шумен – когато е буден."

С изтичането на втория мандат на Тръмп, вниманието към него вероятно само ще се засили. Анализ на графика му на New York Times установи, че той има по-малко публични събития и пътува в страната много по-малко, отколкото е правил през първата си година на поста, през 2017 г., въпреки че прави повече пътувания в чужбина.

Президентът отговори в социалните медии, че е най-трудолюбивият президент в историята с дълъг списък от постижения. Той каза, че е направил всичко възможно, за да прави "дълги, задълбочени и много скучни" медицински прегледи, включително три когнитивни теста, които е "издържал успешно". Той добави:

"Ню Йорк Таймс и някои други обичат да се преструват, че "забавям темпото" и може би не съм толкова остър, колкото бях някога, или съм в лошо физическо здраве, знаейки, че това не е истина."

Здравето на американските президенти отдавна е деликатен и понякога трънлив въпрос между Белия дом и пресата

"Доналд Тръмп и републиканците ще бъдат държани отговорни по същия стандарт, който те поставиха за Байдън", казва Бардела "Няма право постоянно да предизвиквате медиите и да ги обвинявате, че прикриват здравословното състояние и психическото влошаване на Байдън, а след това да се обърнете към някой, който със сигурност проявява признаци на старост, и да бъдете объркани, че същите медии, които сте създали, поучавали, критикували и съдили, сега правят същото и с вас."

И двамата президенти започнаха мандатите си като мъже, които бързат. Байдън, наследил пандемията от COVID, се опита да превърне кризата във възможност с блиц от изпълнителни заповеди и Американския спасителен план на стойност 1,9 трилиона долара, последван от амбициозно законодателство за инфраструктурата, производството на полупроводници и най-значителните инвестиции в климата и чистата енергия в историята.

Но от средата на 2021 г. инфлацията скочи, достигайки 40-годишен връх поради причини, включително прекъсване на веригата за доставки, причинено от пандемията, търсене, предизвикано от стимули, глобална нестабилност на енергийните пазари и войната в Украйна. Въпреки че администрацията в крайна сметка намали инфлацията до около 3%, тя се затрудни да продаде послание в съда на общественото мнение.

В обръщение през 2023 г. в Чикаго Байдън настоя:

"Байденомиката работи... Днес САЩ имат най-висок темп на икономически растеж, водещи световните икономики след пандемията."

Но до август 2023 г. само 36% от американците одобряват начина му на управление на икономиката, според анкета на Центъра за изследване на обществените въпроси Associated Press-Norc. През 2024 г. проверяващи фактите признаха Байдън за виновен в отправяне на неверни твърдения за инфлацията.

Сега е обърната друга страница. Цената на живот беше основен проблем на избирателите на президентските избори през 2024 г. и отново в надпреварите миналия месец за губернатор на Ню Джърси и Вирджиния и кмет на Ню Йорк, където демократите спечелиха.

Правителствените данни показват, че растежът на работните места се е забавил по време на втория мандат на Тръмп, безработицата се е повишила до най-високото си ниво от четири години, а потребителските цени остават високи, отчасти поради мащабните му мита. Той е обвинен, че не обръща достатъчно внимание на избирателите, които казват, че се борят да свържат двата края.

90-минутната му реч във вторник се насочи към атаки срещу думата "достъпност", която Тръмп нарече "измама" от страна на демократите, целяща преувеличаване на цената на живота. Въпреки че призна, че цените са високи, той настоя, че икономиката е в процъфтяващ бум и хората си вземат повече пари вкъщи. заплащане.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро, демократ, публикува в социалните мрежи, че Тръмп е посветил речта си на "казване на жителите на Пенсилвания да не вярват на това, което виждат със собствените си очи - стремглаво покачващите се разходи за живот и покачващите се цени в магазините за хранителни стоки". Това е точно видът обвинение, което републиканците отправяха срещу Байдън.

Бардела коментира:

"Точно както много републиканци - с право според мен - се подиграваха на Байдън и неговия екип, както и на демократите заради речника на биденомиката, заради "Знам, че чувствате, че икономиката е трудна, но каквото и да е...", тук Тръмп също е изправен пред много скептичен електорат, който не чувства, че икономиката работи за тях. Невероятно иронично е, че през по-голямата част от това десетилетие наблюдаваме двама президенти, наближаващи 80-годишна възраст, които се опитват да убедят американския народ, че имат по-добра представа за икономическото си положение, отколкото всъщност имат."

Рейтингът на одобрение на Тръмп се покачи до 41% в ново проучване на Ройтерс/Ипсос, след като той отмени някои тарифи върху вноса на храни и говори повече за борбата с инфлацията. Но рейтингът на одобрение за представянето му по отношение на разходите за живот беше само 31%. Неговият началник на кабинета Сузи Уайлс заяви, че иска той да "води кампанията си така, сякаш отново е 2024 г.", за да помогне на поддръжниците си да се явят на междинните избори за Конгреса през ноември.

Някои наблюдатели подозират, че той ще попадне в същия капан на посланията, както Байдън

Лари Джейкъбс, директор на Центъра за изследване на политиката и управлението в Университета на Минесота, казва:

"Една от най-странните политически динамики, които наблюдаваме днес, е, че Доналд Тръмп сякаш повтаря грешката на Джо Байдън и подценява силата на инфлацията и трудността да си позволим основните неща за живота. Тази идея, че Доналд Тръмп може да произнесе няколко речи и това ще навреди на това, което анкетите показват като проблем номер едно в съзнанието на американците, е глупава.“ Политическите последици за Доналд Тръмп ще бъдат подобни на тези, които бяха за Джо Байдън, което е потенциално доста значителни загуби на междинните избори и осакатяване на Републиканската партия, може би през 2028 г."