Потребителското търсене в Русия отслабва на фона на войната

След години на разточителство по време на войната, руските потребители затягат коланите – промяна, която подсказва за нарастващо напрежение в икономиката на страната.

Растежът на потребителските разходи е отслабнал в повечето региони, сочи доклад на Централната банка на Русия, публикуван в сряда. През октомври и ноември търсенето отслабна, въпреки че безработицата остана близо до исторически ниски нива, а очакванията за инфлацията се повишиха, пише BI.

"Според търговците на дребно в цялата страна все по-голяма част от продуктите се купуват по време на промоции, разпродажби и отстъпки. Поведението на домакинствата стана по-пестеливо", се посочва в доклада на централната банка.

Търговците на дребно в много региони отчитат отслабване на търсенето на скъпи и несъществени стоки, което бележи ясно охлаждане след потребителския бум след 2022 г.

"По-умереното потребление може да е признак за постепенно намаляване на прегряването на пазара на труда и по-умерени очаквания за динамиката на доходите в бъдеще", пише руската централна банка.

Това е забележителна промяна за икономика, която преживя бум в потребителските разходи след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г., дори на фона на мащабните санкции срещу Москва.

Този бум беше подхранван от нарастващите разходи за отбрана и интензивната конкуренция за оскъдните работници. Заплатите скочиха и много домакинства се впуснаха в разточителни разходи.

Сега този импулс изглежда да затихва.

Растежът на заплатите се забави и фирми в много региони съобщават за намалено търсене на работна ръка и по-малка спешност за наемане на персонал, което отразява охлаждане на пазара на труда, според доклада на централната банка.

Много фирми съобщиха на централната банка, че очакват още по-скромно увеличение на заплатите през 2026 г., което предполага, че домакинствата може би се готвят за по-трудни времена.

Последният доклад на централната банка идва в момент, когато пълномащабната война на Русия в Украйна наближава петата си година и ограниченията на икономическите стимули по време на война стават все по-очевидни.

Приходите от петрол и газ – гръбнакът на руския бюджет – са спаднали с 34% на годишна база през ноември.

Още преди това анализатори предупредиха, че руската икономика се поддържа главно от разходите за отбрана, субсидиите и спешните политически интервенции.

Висши държавни служители дадоха тревога. През декември 2023 г. Елвира Набиулина, управител на руската централна банка, предупреди, че икономиката е изложена на риск от прегряване.

През юни миналата година шефът на най-голямата банка в Русия заяви, че икономиката е „определено и силно прегряла“.

Междувременно задълбочаващата се демографска криза и продължаващата конкуренция за работна ръка между военните и индустрията продължават да тежат на перспективите за растеж на Русия, както сега, така и в следващите години.