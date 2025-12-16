Русия заяви, че е поела пълен контрол над ключовия град Купянск

Русия заяви, че е поела пълния контрол над Купянск, ключов град в североизточната част на Украйна, където украинските сили наскоро обявиха, че са отвоювали няколко квартала от руската армия, предаде Франс прес.

"Град Купянск е под контрола на 6-та руска армия", каза пред ТАСС Леонид Шаров, говорител на руската военна групировка "Запад", разположена в тази зона.

До изявлението се стига, след като украинският президент Володимир Зеленски приветства вчера напредъка в преговорите със САЩ за прекратяване на войната с Русия, а европейците от своя страна предложиха създаване на многонационални мироопазващи сили за гарантиране на мира в Украйна.

Русия заяви още през ноември, че е превзела Купянск, а Украйна твърдеше, че си е върнала контрола над няколко квартала на града.

Малки групи украински войници всеки ден се опитват да проникнат в Купянск, каза Шаров, като подчерта, че "всички квартали вече са под контрола на руските сили".

Говорителят добави, че руските сили са поразили с ударни дронове и артилерия група колумбийски наемници в района на Купянск, отбелязва ТАСС.

Володимир Зеленски заяви в петък, че е посетил украинските войски в района на Купянск, във видеоклип, публикуван след обявяването от Киев на възвръщането на две намиращи са наблизо населени места и няколко квартала на този ключов град в Североизточна Украйна.

Посещението му се състоя малко след обявяването от украинските сили на пробив в района на Купянск – ключов железопътен възел в Харковска област, посочва АФП. (БТА)