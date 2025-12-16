Мъжът, врязал се в шампионския парад на Ливърпул, ще лежи 21 години

Осъдиха на 21 години и шест месеца затвор мъжа, ранил 134 души по време на шампионския парад на Ливърпул, предаде АП.

Инцидентът се случи на 26 май 2025 г, когято Пол Дойл се вряза в тълпа от хора, празнуващи титлата на "червените".

В началото на делото той отричаше обвиненията към себе си, но през последния месец призна вината си. Сред пострадалите от действията му бяха шестмесечният Теди Ийвсън и 77-годишната Сюзан Паси.

Действията си Пол Дойл, който има присъда за хулигантство през 90-те години на миналия век, когато отхапва ухото на моряк, обясни с това, че се е паникьосал, след като е видял човек с нож в тълпата. Разгледаните записи от уличните камери в района на инцидента обаче не показват да се вижда такъв човек.

Прокурорът Пол Грийни заяви, че Дойл е бил „човек, обзет от ярост, която напълно е надделяла над разума му“, когато умишлено е насочил автомобила си към ликуващите фенове, пише БГНЕС.