Хванаха Вучич да казва на Урсула, че е получил обаждане от Москва, тя го скастри ВИДЕО

В изказвания, уловени от включен микрофон по време на срещата му с Урсула фон дер Лайен, сръбският президент Александър Вучич изглежда да намеква, че е получил "съобщение от Москва". Той пристигна в Брюксел за разговори с висши служители на Европейския съюз.

Вучич вървеше до председателя на Европейската комисия в сградата Берлаймонт в Брюксел, като двамата трябваше да си направят снимка. Тогава той бе уловен да шепне:

"Току-що получих съобщение от Москва."

Разговорът стресна Фон дер Лайен, която прошепна на свой ред: "Нека... нека изчакаме до...".

Двамата бяха придружени от председателя на Съвета на ЕС Антонио Коста и излязоха заедно след като си направиха снимка.

Не е ясно за какво съобщение от Москва говори Вучич. Сръбският президент е един от малкото европейски лидери, които поддържат канал за комуникация с Кремъл, след като ЕС прекъсна дипломатическите си отношения с Москва след пълномащабната й инвазия в Украйна през 2022 г.

Serbian President Aleksandar Vučić accidentally revealed more than he intended during a meeting in Brussels with Ursula von der Leyen and António Costa. Believing his microphone was off, Vučić leaned in and whispered to von der Leyen: “I got a message from Moscow now.” pic.twitter.com/pcADSxrwsH — Visegrád 24 (@visegrad24) December 12, 2025

Вучич беше в Брюксел в сряда за двустранна среща между Сърбия и ЕС, на която се обсъждаха, наред с други теми, кандидатурата на страната за членство в ЕС.

Междувременно преговорите за прекратяване на войната на Русия в Украйна продължават.

В сряда украинският президент Володимир Зеленски заяви, че скоро ще представи на САЩ по-подробни документи относно предложението за прекратяване на войната, с участието на европейските партньори на Киев.

Американският президент Доналд Тръмп пък предложи тази седмица да пътува до Европа, за да участва в среща по преговорите, но само ако това доведе до напредък в процеса.

"Те биха искали да отидем на среща през уикенда в Европа и ние ще вземем решение в зависимост от това, с какво ще се върнат. Не искаме да губим време", заяви Тръмп.

За четвъртък е насрочена среща на "Коалицията на желаещите" – група от над 30 държави, водена от Франция и Великобритания. Кабинетът на френския президент заяви, че това е критичен момент за Украйна, нейния народ и сигурността на Европа.