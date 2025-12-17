Служители на американски ресторант използваха ChatGPT, за да...инсценират обир

Двама служители в ресторант в щата Охайо са изправени пред наказателни обвинения, след като според полицията са подали фалшив сигнал за обир, който е предизвикал мащабна спешна реакция.

Според съобщение на полицейското управление на град Елирия, служители на реда са били изпратени около 9:15 ч. сутринта в понеделник, 15 декември, в "Rubin’s Deli & Restaurant", след като са получили обаждания за обир с участието на няколко маскирани заподозрени.

Както съобщава местното издание Cleveland19, цитирайки полицейската информация, заради сериозността на сигнала и потенциалната опасност за обществото органите на реда са реагирали незабавно, като са изпратили всички налични патрули и детективи.

Когато полицаите пристигнали на място минути по-късно, не открили никакви следи от обир. Клиентите все още седели в ресторанта, а обстановката изглеждала напълно нормална.

Предварителното разследване е установило, че сигналът за обир е бил напълно измислен и е част от шега, организирана от двама служители на заведението, съобщават от полицията в официалното си изявление. По-късно властите са установили, че измамата е включвала съдържание, генерирано с изкуствен интелект, което според тях отразява актуална тенденция в социалните мрежи.

Двамата служители са идентифицирани като 45-годишния Тод Дърст и 40-годишния Луис Асеведо-младши. Полицията съобщава, че Дърст е останал на място и е бил задържан без инциденти. Срещу него са повдигнати обвинения за "swatting" - престъпление от четвърта степен, възпрепятстване на официална дейност - също престъпление от четвърта степен, и предизвикване на паника - нарушение от първа степен. Той е бил настанен в затвора на окръг Лорейн, където ще остане до първото си явяване пред съда.

Луис Асеведо младши е напуснал ресторанта преди пристигането на полицията и към момента не е задържан, се посочва в полицейското съобщение. Издадени са заповеди за ареста му по същите обвинения. Автомобилът му е бил открит на място, но властите смятат, че той е избягал от района, докато полицаите са разговаряли с други служители. Издирването му продължава.

В патрулен доклад, цитиран от People, полицията посочва, че Дърст е заявил, че е създал изображение, генерирано с изкуствен интелект, чрез ChatGPT, и го е изпратил на Асеведо младши. Той, от своя страна, е казал на разследващите, че след това е препратил изображението на собственика на бизнеса. Убеден, че обирът е реален, въз основа на снимката, която според полицията е показвала маскирани лица вътре в обекта, собственикът се е свързал с органите на реда. Изображението, което изглеждало като изглед от система за видеонаблюдение с няколко камери и маскирани хора със сини ръкавици, е било качено в системата за управление на доказателства на полицията.

От полицейското управление подчертаха в изявление до медиите: "Фалшивите сигнали, генерирани с изкуствен интелект, и шегите в социалните мрежи, свързани с измислени извънредни ситуации, не са безобидно забавление - те са престъпни деяния с реални последици. Подобни сигнали отклоняват жизненоважни ресурси от реални спешни случаи, могат да застрашат човешки животи и подкопават обществената сигурност. Всеки, който участва в подобно поведение в нарушение на щатските закони, ще бъде арестуван и подведен под отговорност в пълния обем на закона."