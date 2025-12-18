"Майкрософт": Изкуственият интелект ще еволюира от инструмент в партньор през 2026 г.

Изкуственият интелект (ИИ) навлиза в нова фаза, която се определя от въздействието му във физическия свят. След няколко години на експерименти, 2026 г. се очертава като годината, в която ИИ ще еволюира от инструмент в партньор, преобразявайки начина, по който работим, творим и решаваме проблеми. Това посочват от "Майкрософт" (Microsoft) в свое съобщение до медиите, в което от технологичната компания представят и своите прогнози за седем ключови тенденции през новата година.

В различните индустрии изкуственият интелект излиза вече извън рамките на стандартната употреба на въпроси-отговори, за да си сътрудничи с хората и да подпомага техния опит. Тази трансформация е видима навсякъде. В медицината ИИ помага за запълване на пропуските в грижите. В софтуерната разработка той учи не само код, но и контекста зад него. В научните изследвания той се превръща в истински лабораторен асистент. В квантовите изчисления новите хибридни подходи предвещават пробиви, считани доскоро за невъзможни, посочват още от компанията.

ИИ ще усили резултатите, които хората могат да постигат заедно

От "Майкрософт" виждат 2026 г. като нова ера за съюзи между технологиите и хората. Ако изминалите години бяха посветени на това ИИ да отговаря на въпроси, следващата вълна ще бъде за истинско сътрудничество.

Агентите с ИИ ще станат дигитални сътрудници, помагащи на отделни личности и малки екипи. Експертите на „Майкрософт“ предвиждат работно място, където екип от трима души може да постави началото на глобална кампания за дни, докато изкуственият интелект обработва данните, генерира съдържание и персонализация, а хората ръководят стратегията и креативността.

Тук е отправен и съвет към професионалистите, а именно да не се конкурират с ИИ, а да се съсредоточат върху това как да работят заедно с него.

„Следващата година принадлежи на тези, които издигат ролята на човека, а не я елиминират,“ смятат от „Майкрософт“.

Агентите с ИИ ще получат нови защитни механизми при присъединяването си към работната сила

Агентите с ИИ ще се разпространят масово догодина и ще играят по-голяма роля във всекидневната работа, действайки по-скоро като съотборници, отколкото като инструменти. Изграждането на доверие в тях ще бъде от съществено значение – като се започне от сигурността.

Тук от „Майкрософт“ предлагат всеки агент да минават проверка за сигурност като хората, за да се гарантира, че те няма да се превърнат в „двойни агенти“, носещи неконтролиран риск. Това означава ясна идентичност за всеки агент, ограничаване на достъпа до информация и защита от кибератаки. Сигурността, допускат от компанията, ще стане фонова (амбиентна), автономна и вградена, а не нещо, което се добавя впоследствие. Освен това, докато нападателите използват изкуствения интелект по нови начини, защитниците ще използват „агенти по сигурността“, за да откриват тези заплахи и да реагират по-бързо.

ИИ е готов да свие пропастта в световното здравеопазване

Изкуственият интелект в здравеопазването отбелязва повратна точка, смятат от „Майкрософт“. Според тях предстои да видим доказателства за това как ИИ надхвърля експертизата в диагностиката и се разпростира в области като оценка на симптомите и планиране на лечението. Важното е, че напредъкът ще започне да се пренася от изследователските среди в реалния свят, с нови продукти и услуги на генеративния ИИ, достъпни за милиони потребители и пациенти. Тази промяна е важна, тъй като достъпът до здравни грижи е световен проблем. Световната здравна организация (СЗО) прогнозира недостиг от 11 милиона здравни работници до 2030 г. – дефицит, който ще остави 4,5 милиарда души без основни здравни услуги.

ИИ ще стане централен елемент в изследователските процеси

Изкуственият интелект вече ускорява пробивите в области като климатично моделиране, молекулярна динамика и проектиране на материали. Но следващият скок предстои, се посочва в съобщението на „Майкрософт“. Изкуственият интелект няма просто да прави резюмета на научни трудове, да отговаря на въпроси и да пише доклади през 2026 година. Очаква се той да се включи активно в процеса на открития във физиката, химията и биологията.

Предполага се, че ИИ ще създава хипотези, ще използва инструменти и приложения за управление на научни експерименти и ще си сътрудничи както с хора, така и с други колеги, изследващи ИИ. Тази промяна създава свят, в който всеки учен изследовател скоро би могъл да има лабораторен асистент с изкуствен интелект, който да предлага нови експерименти и дори да изпълнява части от тях. Това е трансформация, която обещава да ускори изследванията и да промени начина, по който се правят научни открития, според „Майкрософт“.

Инфраструктурата на ИИ ще стане по-интелигентна и по-ефективна

Развитието на ИИ вече не се състои само в изграждането на повече и по-големи центрове за данни. Следващата вълна е свързана с това всяка единица изчислителна мощ да бъде оползотворена максимално.

Най-ефективната инфраструктура за ИИ ще пакетира изчислителната мощ по-плътно в разпределени мрежи. Следващата година ще видим възхода на гъвкави глобални системи за ИИ – ново поколение свързани „суперфабрики“ за изкуствен интелект, които ще намалят разходите и ще подобрят ефективността.

Изкуственият интелект ще се измерва чрез качеството на интелекта, който произвежда, а не само по неговия мащаб.

„Мислете за това като за контрол на въздушното движение за работни натоварвания с ИИ: изчислителната мощ ще бъде пакетирана по-плътно и маршрутизирана динамично, така че нищо да не стои бездействащо. Ако една задача се забави, друга се включва мигновено, гарантирайки, че всеки цикъл и всеки ват са впрегнати в работа", заявяват от „Майкрософт“.

ИИ изучава езика на кода и контекста зад него

Разработката на софтуер процъфтява, като активността в платформата „ГитХъб“ (GitHub) достигна нови нива през 2025 г. Всеки месец разработчиците са обединявали 43 милиона заявки за извличане (pull requests), което е 23 процента увеличение спрямо предходната година. Годишният брой на изпратените комити (commits), които проследяват тези промени, скочи с 25 процента на годишна база до 1 милиард. Безпрецедентното темпо говори за голяма промяна в индустрията, тъй като изкуственият интелект става все по-централен за начина, по който се създава и подобрява софтуерът.

Самият обем е причината 2026 г. да донесе ново предимство. На прост език това означава ИИ, който разбира не само редове код, но и връзките и историята зад тях, прогнозират от „Майкрософт“.

Чрез анализиране на модели в софтуерните хранилища (repositories) – централните възли, където екипите съхраняват и организират всичко, което изграждат – ИИ може да разбере какво се е променило, защо и как отделните части се напасват една към друга.

Следващият скок в изчисленията е по-близо, отколкото повечето хора мислят

Квантовите изчисления дълго време се усещаха като научна фантастика. Но изследователите навлизат в ера, измервана в години, а не в десетилетия, в която квантовите машини ще започнат да се справят с проблеми, които класическите компютри не могат. Този пробив, наречен „квантово предимство“, може да помогне за решаването на най-трудните предизвикателства пред обществото.

Това, което е различно сега, е възходът на хибридните изчисления, където квантoвите системи работят заедно с ИИ и суперкомпютри. Изкуственият интелект открива модели в данните. Суперкомпютрите изпълняват мащабни симулации. А квантовите изчисления добавят нов слой, който ще осигури много по-голяма точност при моделирането на молекули и материали.

Квантовото предимство ще доведе до пробиви в материалознанието, медицината и други области. Бъдещето на изкуствения интелект и науката няма да бъде просто по-бързо, то ще бъде фундаментално предефинирано, според "Майкросфт". (БТА)