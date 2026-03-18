Истинската ядрена история на Иран

Голяма част от днешното медийно представяне на войната с Иран се основава на митология за това, което се е случило преди. Същността е, че Иран е бил овладян от Барак Обама, докато Доналд Тръмп не е провалил нещата, и сега режимът наистина ще се стреми към ядрени оръжия.

„Наивен“ е твърде мека дума за тази подвеждаща, пристрастна история. Истинската история си заслужава да бъде припомнена, защото показва, че иранският режим е бил неуморим в стремежа си към бомбата в продължение на десетилетия, което е причината президентът Тръмп да го отслабва със сила.

Подходяща дата за начало е 2002 г., когато Израел помогна за разкриването на тайните ядрени обекти на Иран в Натанз и Арак. Там режимът се стремеше да създаде бомба чрез уран и плутоний. Същата година Иран тества своя проект за ядрено имплозивно устройство, като всичко това беше в нарушение на задълженията му по Договора за неразпространение на ядрено оръжие, пише в своя анализ WSJ.

Иран отрече, че иска бомба, а през 2007 г. оценка на националното разузнаване на САЩ съобщи с висока степен на увереност, че Иран е прекратил организираните си усилия за разработване на ядрени бомби през 2003 г. след американската инвазия в Ирак. Притеснението в Техеран през 2003 г. беше, че страната може да е следващата. Иранският президент нарече доклада „дар от Бога“. Други го видяха като политизиране на разузнаването, за да се попречи на Джордж У. Буш да се изправи срещу Иран. Такъв беше ефектът, дори когато Иран помогна за убийството на 600 американски войници и подклаждането на хаос в Ирак.

Едва по-късно разбрахме колко подвеждащо е било това разузнавателно заключение.

Най-убедителните доказателства дойдоха през 2018 г., когато Израел изнесе тайните ядрени архиви на Иран от Техеран. Документите доказаха, че далеч от това да прекрати ядрената си програма, след 2003 г. Иран децентрализира и разпръсна, но продължи дейностите си. Оръжейната програма беше прикрита или продължена в университети, където прикритието с граждански проекти с двойно предназначение беше правдоподобно.

През 2009 г. САЩ разбраха, че Иран е изграждал съоръжение дълбоко под планина близо до Кум, предназначено за обогатяване на уран до ниво, подходящо за оръжия. Отново Иран твърдеше, че целта му е мирна, но тогава защо да го заравя и да не каже на инспекторите, докато САЩ не го разкрият? Това се превърна в съоръжението във Фордоу, което САЩ бомбардираха през юни със специални бомби, проникващи в земята.

На сцената се появява Обама, който направи ядреното споразумение с Иран свой основен приоритет. Преговорите се проточиха с години, докато Иран продължаваше с обогатяването, репресиите у дома и терора в чужбина, а Обама не направи почти нищо в отговор. Целта на режима в преговорите беше да спечели икономическо облекчение от санкциите, като същевременно запази и легитимира ядрената си програма. Иран най-накрая се съгласи на споразумение в края на 2015 г. след поредица от отстъпки от страна на САЩ.

Екипът на Обама позволи обогатяването и остави Иран да запази инфраструктурата, която можеше да се използва за достигане на ниво, подходящо за оръжия, когато Иран прецени, че моментът е подходящ. Обама отстъпи, за да позволи на Иран да работи във Фордоу и Арак и да запази 5000 центрофуги в Натанз. Той се отказа от инспекциите „по всяко време и навсякъде“. Иран дори не трябваше да подробно опише всичките си минали ядрени дейности.

Ограниченията на споразумението щяха да отпаднат след пет, осем, девет или 15 години, в зависимост от разпоредбата, и то отслаби ограниченията върху ракетите на Иран. През първата седмица от споразумението Иран получи 30 милиарда долара от облекчаване на санкциите. Касем Солеймани, шефът на силите „Кудс“, незабавно отлетя за Москва и си осигури военна интервенция на Русия в Сирия.

След това Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) арестува четирима американци и ги задържа за размяна. Споразумението не промени враждебното поведение на режима, а Иран продължи да изгражда мрежата си от прокси сили.

Тръмп се оттегли от споразумението през 2018 г. и засили санкциите.

Ако не беше го направил, Иран и неговите прокси сили щяха да бъдат по-опасни сега. Режимът щеше законно да развива ядрената си програма от позиция на сила.

Президентът Байдън си постави за цел да възстанови споразумението на Обама и спря прилагането на петролните санкции. Иран се престори, че преговаря, но ускори обогатяването на уран до прага на оръжейно качество. Той също така скри ядрен материал и многократно лъжеше инспекторите, както Международната агенция за атомна енергия най-накрая заключи през 2025 г. През октомври 2023 г. проксите на Иран започнаха регионална война, като избиха израелци, взеха заложници, изстреляха ракети и атакуваха световния морски транспорт.

Израел отвърна на удара, а Иран за първи път атакува Израел директно с ракети. САЩ първо се включиха в отбраната, а след това, под ръководството на Тръмп, се присъединиха към атаката срещу ядрените съоръжения през юни миналата година. Месеците оттогава са първите от 20 години насам, в които Иран не обогатява уран.

Преди и след атаката през юни Тръмп даде на Иран всяка възможност да прекрати ядрената си програма и да постигне ново споразумение. Но дори и с американска армада в региона, аятолах Али Хаменей настоя да запази способностите си да разработва бомба. Той постави това над всичко останало. Той беше направил същото с Обама и може би е мислил, че Тръмп също ще се задоволи с лошо споразумение. Той сгреши, фатално за себе си и може би все още за режима.

Критиците на бомбардировъчната кампания на Тръмп сега казват, че тя ще мотивира Иран да се стреми към ядрени оръжия с пълна сила. Но това е точно това, което прави от години. Критиците също така казват, че ИРГК сега ще управлява държавата, но тя прави това още от времето на Махмуд Ахмадинеджад. Унижението, нанесено от ИРГК на иранския президент през последните дни, само вдига завесата.

Никой не знае как ще се развие тази война. Но едно е сигурно от юни насам – ядрените планове на един фанатичен, антиамерикански режим са забавени с години. „Състезанието“ за бомба сега ще бъде по-трудно, като Израел и САЩ са готови да се намесят. Иранският режим също е изправен пред сериозни икономически, вътрешни и международни проблеми, които ще продължат и след края на войната.

Бил Клинтън се изправи пред подобен момент на истината със Северна Корея през 90-те години, преди тя да притежава бомба, и избра да се довери на дипломатическите обещания на Пхенян. Северна Корея излъга и измами и все пак построи бомба. Сега тя строи ракети, които могат да достигнат САЩ. Тръмп избра да действа, след като предшествениците му не го направиха, и това е услуга към света.