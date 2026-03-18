Сателити, проектирани от Русия, помагат на Техеран да разбие US бази

Русия се очерта като един от най-важните партньори на Иран, откакто миналия месец избухна войната в Близкия изток, като Кремъл предложи разузнавателна информация и военна експертиза на Ислямската република.

Подкрепата на Москва варира от споделяне на сателитни изображения и бойно разузнаване до съвети относно тактики за използване на дронове, заимствани от войната в Украйна, според западни представители.

Въпреки че не се е ангажирала директно с военна намеса, експертите не изключват тази възможност.

Междувременно САЩ облекчиха санкциите върху продажбите на руски петрол, опитвайки се да овладеят покачването на цените на петрола заради войната. Критиците предупреждават, че това ще позволи на Москва да удължи инвазията си в Украйна, която е вече пета година.

Западни представители твърдят, че Русия е предоставяла на Иран разузнавателна информация за позициите на американските военни в региона, включително местоположението на военни кораби и самолети.

Според трима служители, запознати с разузнавателната информация, помощта продължава от началото на конфликта.

Един източник заяви пред The ​​Washington Post, че предполагаемата руска подкрепа се е равнявала на "доста всеобхватни усилия“ за подпомагане на Техеран да атакува американските сили в региона.

Пълният обхват на участието на Москва остава неясен, но анализаторите казват, че споделянето на разузнавателна информация може да помогне за обяснение на прецизността на някои ирански атаки.

Дара Масикот, експерт по руската армия в Карнегиевия фонд за международен мир, заяви, че Иран е нанасял "много прецизни удари“ по радарна и командна инфраструктура и изглежда е нанасял удари по силно целенасочен начин.

Сателити

Сателитните възможности на Русия може да играят роля в това. Иран управлява само малък брой военни разузнавателни спътници, което ограничава способността му да проследява военноморски активи и други движещи се цели.

Руската разузнавателна мрежа включва усъвършенствани системи за наблюдение, способни да осигуряват непрекъснати оптични и радарни изображения. Тази мрежа включва спътника Канопус-V, който беше преименуван на "Хайям“, след като беше прехвърлен за оперативна употреба в Иран.

Според съобщенията, разузнавателният канал е позволил на Иран да локализира американски и израелски активи с ниво на прецизност, което не би могъл да постигне сам.

Никол Гражевски, която изучава сътрудничеството на Иран с Русия в Центъра Белфер към училището "Харвард Кенеди“, заяви, че е имало високо ниво на "сложност“ в ответните удари на Иран, както в избора на цели, така и в способността му в някои случаи да надвие противовъздушната отбрана на САЩ и съюзниците.

Служители на западното разузнаване също така казват, че Русия е съветвала Иран относно тактиките за използване на дронове, разработени по време на войната в Украйна.

Дроновете "Шахед“ първоначално са били проектирани от Иран, но са били масово произвеждани от Русия и са използвани широко срещу украински градове.

Един служител от разузнаването заяви пред CNN, че Москва сега помага на Техеран да прилага подобни тактики срещу цели на САЩ и страните от Персийския залив.

"Това, което беше по-обща подкрепа, сега става все по-тревожно, включително стратегиите за насочване на безпилотни летателни апарати (БПЛА), които Русия използва в Украйна“, каза служителят.

Руските сили често са изстрелвали големи вълни от дронове в Украйна, изпращайки множество самолети заедно и променяйки курса им, за да избегнат системите за противовъздушна отбрана.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски преди дни предупреди, че "Русия е започнала да подкрепя иранския режим с дронове. Тя определено ще помогне с ракети, а също така им помага и с противовъздушна отбрана“.

В интервю за Daily Mail руският военен експерт Киър Джайлс не изключи възможността Москва да разшири наземната си подкрепа за Ислямската република.

"Би било изненадващо, ако Русия предостави нещо, което може да се опише като войски, за да участват във война, защото в края на краищата каква би била тяхната цел?

"На Русия обаче беше ясно казано, че до момента няма последствия за подпомагането на Иран в атаките му срещу САЩ и техните съюзници и партньори в региона на Персийския залив, включително Обединеното кралство.

"Така че засега няма причина те да не продължат да разширяват тази подкрепа, защото това отговаря на целите на Русия за отслабване на Запада като цяло“, добави той.

Обещание за подкрепа

Русия вече предложи силна политическа подкрепа на иранското ръководство.

Президентът Владимир Путин обеща "непоколебима подкрепа“ на новия върховен лидер на Иран, аятолах Моджтаба Хаменей, който пое властта, след като баща му беше убит при американско-израелски удари.

"Бих искал да потвърдя отново нашата непоколебима подкрепа за Техеран и солидарност с нашите ирански приятели“, каза Путин в послание в понеделник, добавяйки, че "Русия е била и ще остане надежден партньор“ за Иран.

"В момент, когато Иран е изправен пред въоръжена агресия, вашият мандат на тази висока позиция несъмнено ще изисква голяма смелост и всеотдайност“, добави той.

Руският посланик във Великобритания, Андрей Келин, също заяви, че Москва "не е неутрална“ в конфликта, казвайки, че "разбира се“, Русия подкрепя Техеран.

Преди това Москва призова за прекратяване на войната. Кремъл заяви, че Путин е настоявал за "незабавно прекратяване на военните действия и връщане към пътя на политическото и дипломатическото разрешаване“.

Прагматични отношения

Междувременно експертите твърдят, че отношенията на Русия с Иран са просто прагматични, а не формален съюз.

Москва и Техеран работят тясно във военната и индустриалната сфера от години. Иран предостави на Русия технология за дронове, използвана в Украйна, докато Москва увеличи доставките на оръжие за Техеран.

Иран получи от Русия учебни бойни самолети, бронирани машини, бойни хеликоптери и по-малки системи за противовъздушна отбрана.

Двете страни си сътрудничат и в космическите и ядрените технологии, като Русия изгражда атомна електроцентрала в Иран.