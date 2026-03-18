Гняв в Германия: Меркел призова мигрантите да гласуват срещу АзГ

Ангела Меркел предизвика гняв в Германия, след като каза на мигрантите да гласуват срещу крайнодясната партия "Алтернатива за Германия“.

В интервю за Hesse Broadcasting по-рано този месец бившият канцлер призова хората с "мигрантски произход“ да обединят сили с тези, които не се обединяват с "Алтернатива за Германия“.

"Иска ми се всички да се обединят срещу тази партия. И ние не се разделяме като политически център, казвам, на тези, които имат миграционна история, и тези, които нямат такава. Защото тогава страната ни ще стане по-слаба срещу "Алтернатива за Германия“, каза бившият канцлер.

"Няма значение дали един германски гражданин е германски гражданин от две години или от четири дни, или цялото семейство от три поколения, ние сме германският народ... Трябва да се обединим и когато трябва да предприемем действия срещу хора, които имат напълно различни идеи за нашето бъдеще", разсъждава Меркел.

Лидерът на "Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел отвърна на коментарите на Меркел, твърдейки, че бившият канцлер е "нанесъл сериозни щети“ на страната.

"В допълнение към разрушаването на енергийната ни инфраструктура и отворените граници за всички от цял ​​свят, тя сега призовава натурализираните "хора с миграционен произход“ да не гласуват за "Алтернатива за Германия“, добави Вайдел.

Меркел отвори границите за нуждаешите се

Под ръководството на Меркел през 2015 г. Германия отвори границите си за сирийци, бягащи от гражданската война, с което даде началото на мигрантската криза в ЕС.

Въпреки това, политикът от ХДС (Християндемократически съюз) беше отличен миналата седмица в първия по рода си почетен списък на ЕС, наред с други фигури като украинския президент Володимир Зеленски.

Меркел беше отличена за работата си по отдалечаването на Германия от ядрената енергия и към възобновяема енергия. 16-те ѝ години като лидер обаче не преминаха без противоречия.

Въпреки че ѝ беше приписвано спасяването на ЕС по време на кризата в еврозоната, наследството ѝ беше опетнено от начина, по който се справи с руската инвазия в Украйна и мигрантската криза през 2015 г.

Тя прекара години в умилостивяване на Владимир Путин, като захранваше Германия с евтин руски газ, което му позволи да попълни хазната си. А решението ѝ да приеме повече от един милион бежанци по време на миграционната криза оттогава е отхвърлено от нейната партия Християндемократически съюз.

Дори решението ѝ да отблъсне Германия от ядрената енергия, за което беше призната от комисията, беше посрещнато с критики.

С отдалечаването си от ядрената енергия и евтиния руски газ, Германия отбеляза значително увеличение на използването на замърсяващи въглища.

На изборите през 2025 г. AfD постигна 20,8% дял от гласовете, получавайки втория най-голям брой места в германския парламент Бундестаг.

Междувременно ХДС и Християнсоциалният съюз в Бавария спечелиха най-много места, формирайки коалиционно правителство със Социалдемократическата партия на Германия.