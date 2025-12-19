Тръмп подписа бюджета за отбрана на САЩ за 2026 г., има помощ за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа закон за бюджета за отбрана за следващата година, който ще бъде в размер на почти 1 трлн. долара, предаде Ройтерс.

Законът влезе в сила, въпреки че съдържа разпоредби, които предвиждат нова помощ за Украйна и ограничават възможностите на Тръмп да намали участието на САЩ в отбраната на Европа, отбелязва британската новинарска агенция.

Законът за националната отбрана за фискалната 2026 г. (NDAA) разрешава отпускането на рекордните 901 млрд. долара за 2026 г., което е с 8 млрд. долара повече от поисканите от президента републиканец средства. Този закон определя всичко – от броя на поръчките на нови кораби, самолети и ракетни системи, през увеличението на заплатите на военнослужещите, до начините за справяне с геополитическите заплахи.

Белият дом обяви, че Тръмп е подписал документа без присъствието на репортери в Овалния кабинет.

Законът за бюджета за отбрана е резултат от компромис, съчетаващ отделни мерки, които бяха приети в Камарата на представителите и Сената.

Законопроектът бе приет както от Камарата на представителите, така и от Сената, въпреки че текстовете включват разпоредби за повишаване на сигурността в Европа, което противоречи на политиката на Републиканската партия. Тръмп е резервиран по отношение на укрепването на европейската сигурност и казва, че съюзниците трябва сами да финансират отбраната си, отбелязва Ройтерс.

Законът за националната отбрана за фискалната 2026 г. осигурява 800 млн. долара за Киев (по 400 млн. долара през следващите две години) в рамките на Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна (USAI), по която се закупуват оръжия за украинската армия от американски компании.

Законът също така одобрява американската програма, наречена Балтийска инициатива за сигурност, и отпуска 175 млн. долара в подкрепа на отбраната на Латвия, Литва и Естония. Законът ограничава възможността на Пентагона да намалява числеността на американските войски в Европа до по-малко от 76 000 и забранява на командващия силите на САЩ в Европа да отстъпва поста върховен командващ на НАТО.

В изявление на Белия дом се посочва, че Тръмп е одобрил законопроекта, защото той кодифицира в закон много от президентските разпоредби, включително финансирането на системата за противоракетна отбрана "Златен купол" и премахването на програмите на Пентагона за разнообразие, равенство и приобщаване. (БТА)