Мистериозно почина най-важният свидетел за "човешкото сафари" в Сараево

Бивш босненски лидер на милицията, който е в центъра на разследването дали богати европейци са плащали, за да убиват цивилни в Сараево през 90-те години на миналия век, е починал при мистериозни обстоятелства.

69-годишният Славко Алексич, който е командвал снайперски позиции с изглед към Сараево по време на войната, е издъхнал в Требине, Босна, съобщи правителствената информационна агенция.

Смъртта му идва месец след като италиански магистрат обяви разследване на нови доказателства, че богати ловци са плащали на босненските сръбски сили за възможността да стрелят по жители на Сараево по време на обсадата на града през 90-те години на миналия век, при която загинаха над 11 500 души.

Разследващите проучват съобщения, че италианските тайни служби са спирали италиански снайперисти, пътуващи от Триест, за да участват в "човешкото сафари". По това време Алексич, служител в пощата, превърнал се в лидер на милицията - е реквизирал еврейско гробище, разположено над Сараево, използвано от снайперисти, и е шофирал кола с човешки череп, носещ каска на ООН на предния капак.

"Той можеше да каже кой е извършил стрелбата и кой я е организирал. Той щеше да бъде ключов свидетел", каза Чедомир Стойкович, сръбски адвокат. Домагой Маргетич, хърватски разследващ журналист, добави: "През ноември Алексич очевидно е бил в добро здраве, а сега внезапно и много удобно почина."

Миналия месец Маргетич заяви, че 55-годишният Александър Вучич, сръбският президент от 2017 г., е участвал в организирането на така наречените сафарита. Обвинението предизвика ожесточен отговор от говорителката на президента, която каза, че Вучич е бил в района по това време, но е работил като журналист.

След войната Алексич продължава да живее в Босна и дава интервю за сръбската телевизия на 24 ноември, в което отрича Вучич да е участвал в снайперска дейност.

"Алексич беше жив и здрав тогава, не обяви фатално заболяване и, напротив, каза, че ще свидетелства в полза на Вучич", каза Маргетич.

На 12 декември Алексич се обади в радиопредаване и каза, че е в болница в Белград, добави Маргетич. Той каза, че източник му е казал, че Алексич е бил откаран от Босна във военната болница в Белград от сръбските тайни служби.

"Разумно е да се смята, че смъртта на Алексич е свързана с разследването за "човешко сафари" и че сръбското разузнаване е замесено", заяви Стойкович.

Маргетич каза:

"Източник от болница в Босна ми каза, че тялото на Алексич е било върнато в Босна, за да може да бъде обявен за мъртъв там."

Маргетич апелира към прокурорите за военни престъпления в Босна да спрат всякаква кремация или погребение, планирано за Алексич, и да направят аутопсия, за да проверят тялото за отрова.

На въпроса дали сръбското разузнаване е замесено в смъртта на Алексич, говорител на Вучич заяви:

"Този ​​човек почина в друга държава. Моля, четете сериозните новини, а не Домагой Маргетич."

Босненско-сръбският националистически политик Милорад Додик отдаде почит на Алексич, наричайки го "велик патриот, оставил незаличим отпечатък в историята на сръбския народ". Той написа в X:

"Нека бъде вечно прославян и благодарен за всичко, което направи за своя народ и родина."