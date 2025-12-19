Светът е залят с петрол и цените са на път да продължат да падат

Почти всеки ден петролен танкер пристига край бреговете на Гвиана, за да вземе товар, който би могъл да достигне до купувач практически навсякъде по планетата. Потокът от доставки е още по-забележителен, защото само преди няколко години страната не е добивала нито един барел.

От другата страна на земното кълбо, в пристанищата на Обединените арабски емирства, които изнасят от 60-те години на миналия век, също има постоянен поток от кораби, които акостират, за да товарят петрол. Третият по големина производител на ОПЕК изпрати най-много суров петрол в чужбина от години миналия месец, пише Bloomberg.

Спадът е добра новина за потребителите и политиците, които са се постарали да обърнат внимание на опасенията си за разходите си, включително президента на САЩ Доналд Тръмп . Но това е и икономическа заплаха за някои от най-големите производители, като Русия и Саудитска Арабия. Петролът е толкова евтин, колкото беше преди около десетилетие, без да се отчита инфлацията.

На практика всички най-големи световни търговци предвиждат свръхпредлагане на петролния пазар в началото на следващата година - единственият въпрос е с колко. Международната агенция по енергетика изчислява, че добивът може да надвиши потреблението с около 3,8 милиона барела на ден през 2026 г. Много търговци прогнозират по-малки числа, но все пак се очаква нивата на съхранение да нараснат.

Пазарът на петрол остава чувствителен към геополитически конфликти, които биха могли да доведат до рязко покачване на фючърсите всеки ден. Споразумение за прекратяване на огъня между Украйна и Русия, което би могло да добави още повече руски барели към пазара, ако санкциите бъдат облекчени, остава неуловим. Напрежението между САЩ и Венецуела ескалира , като Тръмп нареди блокада на санкционираните петролни танкери до и от южноамериканската страна. Сближаване или смяна на режима първоначално биха могли да повишат цените, но в крайна сметка да донесат повече от това предлагане на пазара.

Всеки устойчив спад на цените през следващата година ще се дължи на мащаба на нововъзникващите добавени доставки – бързо изпреварващи неравномерния растеж на потреблението. Средната цена на суровия петрол Brent не е падала под 60 долара за барел за цяла година от 2020 г. насам, а преди това последният път, когато това се е случвало, е бил през 2017 г.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, водени от Саудитска Арабия и Русия, постоянно увеличават производството от началото на тази година. Бразилия достигна нов максимум от 4 милиона барела на ден през октомври, докато цените в Канада са близо до най- ниските си нива от март насам , тъй като производството се увеличава. Бумът на шистовия петрол в Аржентина помогна за поддържането на производството в Южна Америка, а Китай сега добиваше приблизително толкова барела, колкото гигантът от ОПЕК, Ирак.

В САЩ, където по-високото производство е стълб на енергийната програма на президента Тръмп, се очаква общият добив на петрол да достигне нов рекорд тази година и да се задържи близо до това ниво през следващата година. Цените на суровия петрол на брега на Мексиканския залив , където се намира най-големият резервоар за съхранение в страната, рафиниращ център и зона за износ на суров петрол, са ярки признаци на свръхпредлагане.

Дори санкционираните производители на петрол засега поддържат стабилни потоци. САЩ са определили стотици кораби, физически лица и компании като попадащи под санкциите им срещу Иран, Венецуела и Русия. Въпреки това доставките от страната от Персийския залив, често скрити от погледа на обикновените хора, тъй като корабите изключват сателитните си транспондери, са на път да достигнат най-високата си средна годишна стойност от 2018 г. насам.

Във Венецуела обемите се насочваха към най-високата си година от 2019 г. насам,

преди неотдавнашната блокада на САЩ, а Русия току-що е доставила най-много петрол за една седмица, откакто нахлу в Украйна.

Московските барели продължават да намират желаещи купувачи в Индия и Китай, които колективно внасят суров петрол на стойност над 1 милиард долара на ден и изсмукват доставките, за да предпазят потребителите от инфлация. Руският петрол пристига в индийските пристанища с най-големите отстъпки от 2023 г. насам, според Argus Media, което намалява огромната сметка за внос, която действа като спирачка за рупията.

Спадът на фючърсите на Brent, които се търгуваха на над 80 долара в началото на януари 2025 г., намалява разходите за гориво за потребителите. Цените на бензина и дизела във Великобритания се насочват към най-ниската си средна годишна стойност от 2021 г. насам.

В САЩ средната цена за страната е спаднала до около 2,90 долара за галон, в сравнение с пик от над 5 долара за галон през 2022 г., след като Русия нахлу в Украйна, според Американската автомобилна асоциация.

Икономическата полза от по-ниските цени на горивата се проявява почти веднага на бензиностанциите. Когато шофьорите харчат по-малко на колонката, те обикновено харчат повече за закуски, кафе или други стоки от магазина, когато плащат, според Ерик Бломгрен, изпълнителен директор на Асоциацията на автомобилните производители на бензин, магазини и магазини в Ню Джърси.

Ако спадът в цените на суровия петрол продължи, това в крайна сметка ще окаже влияние върху инфлацията. Според Bloomberg Economics, спад в цената на петрола с 10 долара може да намали индекса на потребителските цени в САЩ, Южна Корея и Япония с 0,2 процентни пункта през следващата година.

Саудитска Арабия, която на практика се нуждае от цени на суровия петрол близо до 90 долара за барел , според данни на Международния валутен фонд, се доближава до най-високото си годишно ниво на емитиране на дълг тази година. Страната е отворена за отмяна на някои проекти от програмата си „Визия 2030“, многотрилионно усилие за диверсифициране на икономиката от петрола с проекти като ски писти в пустинята. Други членове на групата ОПЕК+, като Алжир, Иран и Казахстан, се нуждаят от цени далеч над 100 долара, за да покрият държавните разходи.

С поевтиняването на петрола, ОПЕК+ миналия месец заяви, че ще спре по-нататъшното увеличаване на производството през първото тримесечие на 2026 г. Делегатите негласно потвърдиха, че това е най-добрият ход, докато оценяват несигурната пазарна картина, и заявиха, че е твърде рано групата да обмисля съкращения на производството през следващата година. Няколко души са скептични относно прогнозирания излишък, като прогнозите на секретариата на групата, базиран във Виена, сочат само умерен излишък през първата половина на 2026 г.

Най-големите петролни компании в света също реагират.

Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. и ConocoPhillips съкращават общо около 14 000 служители , като печалбите им са доста под нивата им отпреди три години.

Въпреки че повечето американски производители на шистов петрол остават печеливши – едва – на цена от 60 долара за барел, те са принудени да ограничават доставчиците и да съкращават работни места. В същото време тарифите увеличиха цената на основно оборудване за нефтодобив, като тръби, сондажно оборудване и генератори.

Двама ръководители на шистови компании, подкрепящи Тръмп, които поискаха да не бъдат идентифицирани, обсъждайки лични разговори, заявиха, че са се опитали да препратят послание към администрацията: Колкото по-ниски са цените на петрола сега, толкова по-високи ще бъдат по-късно, когато производството спадне. И тогава ще бъде трудно бързо да се върнат работниците и оборудването, необходими за повторен растеж.

Въпреки това, по-голям дял от инвестициите се вливат в основни проекти за добив на нефт и природен газ – особено в САЩ и дълбоководни находища – което предполага желание за продължаване на добива, след като МАЕ предупреди по-рано тази година, че ще са необходими разходи, за да се отговори на темпа на спад в производството от находищата с течение на тяхното стареене.

Американските производители на шистов петрол напредват с плановете си за производство, тъй като технологичният напредък в сондирането им позволява да извличат повече суров петрол за всеки похарчен долар. Diamondback Energy Inc., Coterra Energy Inc. и Ovintiv Inc. миналия месец обявиха планове за леко увеличение на производството за тази година или 2026 г., въпреки че цените на петрола паднаха близо до прага, необходим за много американски шистови кладенци да достигнат точка на рентабилност.

Петролните компании „трябва да избират между поддържане на нивата на производство или приоритизиране на възвръщаемостта“, каза Грег Шареноу , който помага за управлението на близо 20 милиарда долара като ръководител на екипа за управление на стоковия портфейл на Pimco. „Този ​​избор ще има голямо значение за това колко бързо пазарът ще се ребалансира.“

В крайна сметка ниските цени на петрола обикновено се решават сами, като принуждават производителите да ограничат производството и добавят стимули за по-голямо потребление. Лъкок от Trafigura заяви, че ако Brent е около 50-те долара през пролетта и доларът е по-слаб, това може да се окаже привлекателно време за покупки за страните, които се нуждаят от петрол. Торбьорн Кюс, главен икономист в Aker BP ASA, заяви, че компанията му остава оптимистично настроена в средносрочен план, тъй като търсенето продължава да нараства, а растежът на предлагането се забавя през 2027 г. и след това.

Ръстът на търсенето, който е все по-труден за предвиждане, също остава ключова променлива, която би могла или да увеличи, или да ограничи свръхналичността. Докато растежът на електрическите превозни средства влияе върху търсенето на транспорт в Китай, потреблението на бензин в Европа се покачва, а търговци и анализатори казват, че търсенето на развиващите се пазари – където статистиката е особено непрозрачна – също се задържа.

Досега цените не са паднали допълнително,

отчасти защото запасите в ключовите ценови центрове остават исторически ограничени.

Търсенето за запълване на складове на сушата в центрове като Карибите и Южна Африка е ниско засега, казват хора, ангажирани с тези пазари, отчасти защото кривата на фючърсите на петрола в момента не го прави печелившо. Запасите в Кушинг, Оклахома - където се ценообразуват американските фючърси - са най-ниските за това време на годината от 2007 г. насам.

За разлика от това, запасите в Китай – задвижвани от закупуване на спешни резерви – достигнаха най-високото си ниво в историята миналия месец – малко над 1,2 милиарда барела, според данни на OilX.

Тази година ще остави урок и за тези, които очакват по-ниски цени: пътят надолу рядко е права линия. Избухването на директен конфликт между Иран и Израел, американските санкции срещу двата най-големи производители на петрол в Русия и перспективата за американски удари срещу Венецуела доведоха до краткотрайни скокове в цените на петрола, които често объркваха търговците.

Но с настъпването на 2026 г. и продължаващото нарастване на производството, повечето на пазара виждат стена от доставки на път.