Черният пазар за венецуелски петрол за $8 млрд. се затваря внезапно

САЩ налагат частична петролна блокада на Венецуела, насочена към мрежа от санкционирани кораби, които представляват 70% от износа на петрол на страната.

Венецуела отдавна използва същата тактика като Русия и Иран, за да заобиколи тежките американски санкции върху петролната си индустрия, като използва сенчеста флотилия от остарели кораби за превоз на суров петрол до клиентите си, пише WSJ.

Частичната петролна блокада на президента Тръмп заплашва да унищожи този черен пазар, който според американски официални лица пълни джобовете на венецуелския лидер Николас Мадуро и подкрепя крехката икономика на бедната страна.

Американски официални лица заявиха, че военните ще преследват мрежа от кораби, които вече са санкционирани от Министерството на финансите. Такива танкери съставляват около 70% от износа на петрол от Венецуела, като по-голямата част от него се изпраща на азиатски купувачи, които плащат в криптовалути, заяви венецуелският икономист Асдрубал Оливерос в сряда по държавното радио.

Загубата на достъп до тази мрежа от кораби би намалила приходите на Венецуела с около 8 милиарда долара годишно, според оценката на Оливерос.

Някои санкционирани танкери вече са обърнали посоката си, за да избегнат флотилията на американския военноморски флот в Карибско море, която вече е конфискувала един кораб миналата седмица. Най-малко един танкер е напуснал Венецуела, след като корабът „Скипър“ беше конфискуван, но той превозваше гориво, а не по-ценния суров нефт.

Около 75 танкера са във водите на Венецуела,

а половината от тях са в черния списък на Министерството на финансите за нарушители на санкциите, според TankerTrackers.com. Около две дузини обикновено се използват за износ на суров петрол.

„Блокадата“ – думата, използвана от Тръмп – по-скоро може да се нарече карантина, според американски официални лица, тъй като законните танкери все още ще имат свободен достъп до Венецуела, а истинската блокада се счита за акт на война според международното право. Но все пак това е най-изключителното използване на американската военна мощ за налагане на петролни санкции срещу Венецуела.

Твърдата истина за Венецуела е, че тя е по-уязвима от петролно ембарго, защото не е военна сила като Русия или Иран, които също са обект на строги американски петролни санкции, които се прилагат нестрого.

Мадуро и неговите сътрудници осъдиха действията на САЩ като част от усилията за сваляне на правителството и ограбване на петролните резерви на Венецуела, които са едни от най-големите в света. Каракас също така обвини Вашингтон в кражба след конфискацията миналата седмица на танкер, превозващ 1,9 милиона барела венецуелски суров нефт за Куба.

В реч в сряда Мадуро отхвърли неотдавнашните твърдения на Тръмп, че Венецуела е откраднала земя и нефт от САЩ.

„Търговията с нашия нефт и всички наши природни ресурси ще продължи, отивайки там и идвайки тук“, каза Мадуро. „Векове наред суверенният народ на Венецуела ще бъде абсолютен собственик на земята, почвата и всичките й богатства.“

Националната петролна компания на Венецуела заяви, че доставките й продължават „с пълна застраховка, техническа подкрепа и оперативни гаранции“. Западни дипломати във Венецуела заявиха, че компанията им е съобщила, че венецуелският флот ще ескортира танкерите до пристанището, но дипломатите заявиха, че е малко вероятно военните на страната да се противопоставят на операциите на САЩ.

Тръмп заяви, че Мадуро трябва да напусне поста си и че „дните му са преброени“. Той също така засили военната активност край Венецуела, включително с повече от 20 удара по предполагаеми лодки, превозващи наркотици, при които загинаха десетки хора. Тръмп обаче не е свързал изрично действията си с промяна на режима във Венецуела. Той заяви, че скоро ще последват военни удари на САЩ срещу самата Венецуела.

Прекъсването на потока от санкционирани кораби би било удар за личното състояние на Мадуро и парите, които той използва, за да обогати своя кръг от приближени. Това би опустошило и националната икономика.

Икономистите предупреждават, че строгото прилагане на санкциите от страна на САЩ би ограничило притока на твърда валута, което би довело до недостиг на храна и гориво в страна, която до голяма степен зависи от вноса, и би влошило инфлацията, която според прогнозите на Международния валутен фонд ще достигне почти 700% през следващата година.

Венецуела добива около 900 000 барела петрол на ден,

което е далеч от пиковите 3,5 милиона барела на ден в края на 90-те години. Сега единственият петрол, който напуска страната без санкции, се транспортира от Chevron, която има ограничено изключение от финансовите ограничения на САЩ.

За да транспортира петрола, Венецуела използва т. нар. „сенчест флот“ от 900 кораба, който бе създаден от Иран, когато страната беше подложена на тежки санкции преди повече от десетилетие, а след това и от Русия след началото на войната в Украйна. Мрежата използва стари танкери, които понякога плават под фалшив флаг, извършват прехвърляния на суров петрол от кораб на кораб, за да скрият произхода му, и изключват транспондерите, които разкриват местоположението им.

Санкциите на САЩ обикновено възпират законните търговци на петрол, но черният пазар процъфтява. Сега, когато САЩ заплашват да прилагат строго санкциите, част от сенчестия флот изглежда преосмисля позицията си.

Корабът Bella 1, пътуващ от Иран към Венецуела, направи внезапен обратен завой в понеделник. Танкерът, който е под санкции от САЩ за предишен превоз на петрол от Техеран, промени отново курса си към Южна Америка в сряда, като посочи Курасао за своя дестинация.

Други прекъсвания на доставките на петрол се случиха на 29 ноември, денят, в който Тръмп заяви, че въздушното пространство на Венецуела трябва да се счита за затворено, което е значително ескалиране на конфликта.

На този ден танкерът Star Twinkle 6, плаващ под панамски флаг, започна да се мотае в Карибско море, натоварен с 830 000 барела лек венецуелски петрол, според данни на Kpler. Корабът, който обикновено доставя венецуелски петрол в Китай, беше санкциониран от САЩ през май за предишен транспорт на ирански суров петрол.

С 11 американски военни кораба в Карибско море, администрацията на Тръмп вече разполага с ресурсите да наложи карантина, казват експерти. Разрушители на ВМС, които са високо маневрени и носят мощно оръжие, вероятно ще бъдат използвани за прехватване на петролни танкери и ескортирането им до определена зона за събиране. Веднъж щом танкерите са в концентрирана зона, военни хеликоптери могат да патрулират района, за да се уверят, че танкерите спазват карантината, казват експертите.

„ВМС има цял процес за това как да се приближиш до кораб“ и да го пресечеш, каза Брайън Кларк, военноморски стратег в Института „Хъдсън“. Първо, американските моряци биха използвали пасивни мерки и биха се свързали с танкера по радио на международен канал. Ако танкерът не се съобрази, могат да бъдат предприети по-активни мерки, като например блокиране на кораба от неговата дестинация.

Ако танкерът се съпротивлява на изискванията за карантина на САЩ, могат да бъдат привлечени специални екипи като морски пехотинци, Navy SEALs и отряди на бреговата охрана, които да се качат на борда на кораба, казват експертите.

Все пак, пълното налагане на карантина или блокада е трудно и може да отнеме време, за да има ефект, което да удължи конфликта. „Мадуро може да отстъпи само ако заплахата от военни действия е реална“, каза Николас Уотсън, директор на консултантската фирма Teneo, в бележка в сряда.