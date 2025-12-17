Путин: Геополитическата ситуация в света остава напрегната, някъде дори критична

Глобалната геополитическа обстановка остава напрегната, а в някои региони дори става критична. Това заяви руският президент Владимир Путин, говорейки на разширено заседание на колегията на Министерството на отбраната, предава ТАСС.

"Днес виждаме, че геополитическата ситуация в света остава напрегната, а в някои региони става направо критична. Страните от НАТО активно изграждат и модернизират своите настъпателни сили, създават и разполагат нови видове оръжия, включително в космоса", заяви Путин.

По думите му, военно-политическият потенциал на НАТО е зад киевския режим, но руските войски демонстрират висока бойна ефективност при тези условия.

"Знаем, че киевският режим има зад гърба си потенциала на страните-членки на най-големия военно-политически блок в света - НАТО. Непрекъснато се предоставя мащабна военна помощ, изпращат се съветници, инструктори и наемници, споделят се разузнавателни данни“, отбеляза руският лидер. „В такива трудни условия нашите войски демонстрират висока бойна ефективност", подчерта Путин.