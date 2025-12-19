Шокиращо: Семейство качи мъртвата си баба на самолет

Възрастна британка е била качена с количка на полет на easyJet от Испания до Гетуик, когато вече е била мъртва, твърдят ужасени пътници

89-годишната жена е била качена на борда от петима нейни родственици, които, според свидетели, са казали на персонала на авиокомпанията, че не е добре и е заспала. Но точно преди излитане екипажът на самолета е бил уведомен, че жената е починала. Самолетът е бил обърнат, преди да напусне пистата - и полетът е бил забавен с 12 часа.

Съпътниците разказаха как тялото е било бутнато в инвалидна количка до местата на групата в задната част на самолета, след това е било повдигнато и сложено на мястото, отредено за жената.

Те твърдят, че на групата е било позволено да се качи на самолета само защото са казали на служител на борда, който е поставил под въпрос очевидното лошо здравословно състояние на жената, че тя е "просто уморена".

Един пътник дори твърди, че е чул един от групата да казва на служителя: "Всичко е наред, ние сме лекари".

След това самолетът започнал да рулира до края на пистата, но след това драматично спрял мигове преди излитане, когато подозрителният екипаж осъзнал, че тя е мъртва, твърдят свидетели пред DailyMail.

EasyJet днес настоя, че жената е била жива, когато се е качил на самолета.

"Какво си мислеше наземният персонал на easyJet днес? Те попитаха семейството пет пъти дали тази жена е добре... тя очевидно не беше добре!", каза едни от пътниците - Петра Бодингтън. "С невъоръжено око тя изглеждаше сякаш вече е мъртва, отпусната в безсъзнание в инвалидна количка, така че защо би ѝ било позволено да се качи на полета и след това да наруши плановете на всички... само за да спаси семейството от репатриране?!? Ако бях пияна, нямаше да ме пуснат... но очевидно мъртвата е добре?! EasyJet, какво става?“

Друга пътничка, която не пожела да бъде назована, каза:

"Всички в самолета си помислиха, че изглежда мъртва, когато пристигна - никога не е трябвало да бъде приета за полет."

А друга пътничка, на име Трейси-Ан Кичинг, изрази възмущението си в социалните мрежи. Тя написа във Facebook:

"EasyJet – вие сте невероятни! Защо пуснахте мъртъв човек на нашия полет?! Специалната помощ (службата за качване на пътници с увреждания или намалена мобилност) също е отговорна. Те трябваше да повдигнат въпроса. Видях как я качиха на количката в самолета; някой държеше главата ѝ, докато минаваха покрай мен! Действителен лекар на борда потвърди, че вече е била мъртва, когато я сложиха на мястото ѝ. Въпреки това трябва да проявя съпричастност към починалата жена и семейството й, както и към кабинния и наземния екипаж. Каква ужасна ситуация за тях. Трябва да похваля и първия офицер [втори пилот], който дойде и търпеливо отговори на нашите въпроси. Той беше професионален и любезен – благодаря."

Тя каза за групата, която е докарала мъртвата жена на борда:

"Надявам се испанските власти да им хвърлят вината! Току-що видяхме семейството да изглежда много смутено, както и трябва. Трябваше да бъдат изведени с белезници."

Тя обясни, че вторият пилот е казал на пътниците, че ще напише доклад за събитията от полета, използвайки техните показания.

Не е известно какво се е случило с тялото на жената, след като е било извадено – или с членовете на семейството й, въпреки че не се смята, че са били изгонени.

Полетът е трябвало да излети от испанската ваканционна дестинация в 11:15 ч. и да кацне около два часа по-късно в 13:10 ч. Но след странния инцидент пътниците е трябвало да чакат близо 12 часа, като полетът е излетял едва в 22:47 ч. местно време и е кацнал на летище Гетуик около полунощ.

Обикновено има сложен протокол, който трябва да се следва за транспортиране на човешки останки през границите. Те често са превозвани с товарни, а не с пътнически самолети, и са съхранявани в специализиран ковчег в багажното отделение, а не в кабината, като смъртта трябва да бъде регистрирана и удостоверена.

Говорител на Гражданската гвардия в Малага потвърди, че служители на реда са били извикани на борда заради възрастна британка, добавяйки:

"Тя беше обявена за мъртва в самолета, който е трябвало да излети от Малага за Лондон малко след 11 часа вчера сутринта."

Говорител на easyJet заяви:

"Полет EZY8070 от Малага до Лондон Гетуик се върна в изчакване преди излитане поради наличието на пътник на борда, нуждаещ се от спешна медицинска помощ. Полетът беше посрещнат от службите за спешна помощ, но клиентът, за съжаление, почина. Мислите ни са със семейството и приятелите на клиента и предлагаме подкрепа и помощ в този труден момент. Благополучието на нашите пътници и екипаж винаги е най-висок приоритет на easyJet и бихме искали да благодарим на пътниците за разбирането им относно закъснението."