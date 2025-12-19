Проливни дъждове наводниха няколко големи града в ОАЕ

Десетки полети имаха закъснение, а други бяха отменени днес в Обединените арабски емирства, където проливни дъждове причиниха наводнения в няколко големи града след необичайна буря в пустинната държава, предаде Франс прес.

Авиокомпания „Емирейтс“ отмени 13 полета от Дубай. Регистрирани са нарушения във въздушния трафик и в съседното емирство Шарджа, след като буря със светкавици и оглушителни гръмотевици събуди жителите на страната от Залива през нощта.

Рано тази сутрин една от улиците на Шарджа остана напълно под вода, а пешеходците трябваше да преминат боси през нея, с навити панталони.

Тези сцени върнаха спомените от април 2024 г., когато рекорден валеж причини голямо наводнение, заради което бяха отменени над 2000 полета от летището в Дубай, което е едно от най-натоварените в света.

С приближаването на бурята вчера полицията в Дубай призова хората да излизат от домовете си само при „абсолютна необходимост“.

Днес камиони с водни помпи, разположени в града, отводняваха блокираните улици.

На сайта на летището в Дубай десетки полети бяха отбелязани като закъсняващи, а няколко като отменени. Това бе потвърдено от говорителя на летището, който обясни нарушенията в трафика с „неблагоприятни метеорологични условия“.

Националният център по метеорология предупреди за валежи в страната от вчера до днес, включително в Дубай и в столицата Абу Даби.

В други страни от Залива също паднаха проливни дъждове, включително в Саудитска Арабия и Катар, където лошото време доведе до отмяна на мач за Арабската купа.