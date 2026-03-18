Снаряд е паднал край атомната централа в Бушер

"Вражески боеприпас“ е паднал на територията на атомната централа в Бушер, твърди Техеран, като уточнява, че няма разрушения и пострадали. Информацията е на Иранската организация за атомна енергия, цитирана от Reuters.

Според данните снарядът е паднал на територията на централата, но не е нанесъл материални щети и няма опасност от радиационно замърсяване. Техеран не може да каже откъде е изстрелян снарядът, но осъди инцидента, който е "нарушение на международните спогодби за неприкосновеност на ядрените съоръжения по време на военни атаки, предава Фокус.

"Подобни действия може да имат непоправими щети за целия регион, включително за съседните държави в Персийския залив“, се казва още в съобщението.

По случая реагираха и от Росатом, като в изявление директорът на руската компания осъди инцидента, допълва Reuters.