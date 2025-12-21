Румънците с по-скъпа коледна трапеза

Много румънци се готвят да посрещнат Коледа с бюджет за строги икономии - в сравнение с миналата година всичко е поскъпнало. Масово румънците пазаруват в по-малки количества и залагат на по-евтините стоки, съобщава БТА.

Икономистите отдават всичко на инфлацията и изчисляват, че празничната трапеза ще бъде с 10 процента по-скъпа в сравнение с 2024.

“Всичко е по-скъпо. Свинското филе например е достигнало 40 леи (16 лв.) за килограм“, споделя пенсионер, докато оглежда щанда с месото в голям супермаркет в центъра на Букурещ. Той споделя, че за миналия празник е похарчил около 850 лев (340 лв.), а сега със сигурност ще излезе по-скъпо.

Най-ново проучване, цитирано от местните медии показва, че румънците масово ще отделят до 500 леи (200 лв) за Коледната трапеза. Само 16% са готови да похарчат 1000 леи (400 лв).

Месото, виното и козунакът са най-купуваните стоки за Коледа. Румънците рядко посягат към плодовете, които са поскъпнали с между 8 и 15%.

Не само трапезата ще е по-скромна, но и украсата. Инсталация със 100 светодиода, дълга 8 метра, която миналата година се продаваше за 15 леи (6 лв), тази година струва 20 леи (8 лв).

По-малко от седмица преди Коледа обаче големите вериги правят намаления на празничните декорации с до 50 процента. Така изкуствено Коледно дръвче може да бъде закупено за 179 леи (72 лв), вместо за първоначално обявените 399 (160 лв).