Мирът в Украйна е невъзможен, докато Путин остава на власт

Сър Лори Бристоу, бивш британски посланик в Русия, казва, че западните лидери трябва да признаят, че Москва и Киев са в задънена улица.

Споразумение между Русия и Украйна за прекратяване на войната между двете страни е невъзможно, докато Владимир Путин е жив и на власт, заяви бившият британски посланик в Москв, пише The Telegraph.

Сър Лори Бристоу, който е бил британски посланик в Русия между 2016 и 2020 г., заяви, че идеята, че Путин може да бъде убеден да спре войната в замяна на териториални отстъпки, е „фантазия“ и че западните лидери трябва да приемат, че позицията на Москва няма да се промени, докато той е на власт.

Сър Лори, който по-късно оглави мисията на Обединеното кралство в Кабул по време на евакуацията от Афганистан, също заяви, че британското и другите западни правителства трябва да се изправят пред мащаба на тази катастрофа.

„Конкретно по отношение на Русия, това е: да се разбере същността на проблема“, каза той в подкаста „Battle Lines“ на The Telegraph, когато беше попитан как би посъветвал министър-председателя, ако все още беше дипломат. „Ключът към размисъл за това как войната може да приключи е преди всичко да се откажем от фантазиите. Няма сделка с Русия, при която да разменяте част от украинска територия за друга част от украинска територия и по някакъв начин Путин да е доволен и да си тръгне. Това няма да се случи.

Сър Лори беше британски посланик в Русия между 2016 и 2020 г., период, в който отношенията между двете страни достигнаха кризисна точка след отравянията в Солсбъри. Снимка: Глеб Гаранич/Ройтерс

„Това, което Путин иска да направи тук, е по същество да отстоява правата, както той ги вижда, на една велика сила върху сфера на влияние – по същество империя в Централна и Източна Европа – и това не може да се съгласува с нашите интереси.

Защо Европа трябва да продължи да въоръжава Украйна

Почти една година усилия на Белия дом на Доналд Тръмп да посредничи за примирие и мирно споразумение между Москва и Киев досега не са успели да сложат край на войната.

Срещата на върха между Путин и Тръмп в Аляска през август приключи без постигнат напредък.

През ноември Белият дом изготви 28-точен мирен план, който в голяма степен съответстваше на руските искания. След това планът беше преработен след натиск от страна на Украйна и нейните европейски съюзници, включително Обединеното кралство, но няма признаци, че скоро ще бъде постигнато споразумение.

Русия е дала да се разбере, че няма да направи компромис по няколко искания, включително Украйна да не бъде допусната до НАТО и да предаде части от Донбас, които в момента не са окупирани от московските сили. Миналата седмица президентът Володимир Зеленски даде да се разбере, че може да намери алтернатива на членството в НАТО, но изключи предаването на територии.

Сър Лори, от своя страна, заяви, че публичните изявления на Путин ясно показват, че той не е заинтересован от компромис.

Европейските лидери, включително сър Кир Стармър, трябва да приемат, че ще трябва да продължат да въоръжават Украйна, за да възпрат Русия от настъпление, „не защото искаме войната да продължи, а защото искаме тя да спре“, каза той.

„Ако американците решат, че интересите им са другаде, нашите интереси все още са в европейската сигурност и от това няма измъкване. Това е фундаментално свързано със сигурността на Обединеното кралство“, добави сър Лори.

Водене на Великобритания през кризи в областта на външната политика

Сър Лори е работил 32 години в Министерството на външните работи и на Общността на нациите и е ръководил реакцията на Великобритания на някои от най-тежките кризи в областта на външната политика през последните десетилетия.

Той беше на поста си, когато ГРУ, руската военна разузнавателна служба, използва нервно-паралитичния агент „Новичок“ в опит да убие Сергей Скрипал в Солсбъри, което предизвика криза в отношенията между Великобритания и Русия.

През 2021 г. той беше назначен за британски посланик в Афганистан и беше в Кабул, когато правителството на страната се срина и талибаните взеха властта през лятото. Заедно с армията той участва в надзора на хаотичната евакуация от летището в Кабул.

Говорейки за опита си в Афганистан, той каза, че би било грешка и обида към многото британски войници, които са служили там, да се преструваме, че присъствието на Великобритания там е завършило с нещо друго освен катастрофа.