В ярка илюстрация на решимостта на Москва да запази арктическата си икономическа жизненоважна артерия отворена е фактът, че Русия за първи път едновременно разположи целия си флот от осем ядрени ледоразбивача. Когато се пише за неадекватността, да речем, на Черноморския флот на руския военноморски флот, е лесно да се предположи ниво на морска некомпетентност в цяла Русия. Както при много обобщени предположения, това е опасно – осем от осем кораба, толкова сложни като тези, всички едновременно в операции в най-суровите условия, е впечатляващо.

С увеличаването на зимния лед в Обския и Енисейския залив, тези кораби проправят път за танкери, превозващи петрол, втечнен природен газ (ВПГ) и минерали от отдалечени сибирски терминали. С ранния, дебел лед този декември, тази мобилизация показва колко жизненоважен е станал морският достъп до "Крайния север“ на Русия и колко отчаян е Путин да го поддържа отворен. Той се нуждае от този петрол и газ, за ​​да поддържа военната си икономика.

Русия разполага с единствения в света действащ флот от ядрени ледоразбивачи: четири авангардни кораба по проект 22220 ("Арктика“, "Сибир“, "Урал“ и "Якутия“), два по-стари гиганта от клас "Арктика“ ("Ямал“ и "50 години Победа“) и два кораба с плитко газене от клас "Таймир“, пише The Telegraph.

Подкрепени от около 40 ледоразбивача с конвенционално задвижване, руските ядрени ледоразбивачи са уникални и далеч по-мощни от всичко, което Западът може да събере. Обикновено добавянето на повече тяга към кораб след определен лимит е безсмислено: това няма да накара корпуса да се движи по-бързо през водата. При ледоразбивача обаче по-голямата тяга позволява на кораба да пробива по-дебел лед. Ядрената енергия означава също, че продължителни операции с висока тяга могат да се извършват без да се изчерпва горивото.

Тези предимства означават, че руските ледоразбивачи могат да работят целогодишно в суровите условия на Далечния север. Това означава, че петролът и газът от Обския залив могат да текат през зимата, а Северният морски път около горната част на Русия може да остане отворен през по-голямата част от годината, намалявайки времето за транзит до Азия и заобикаляйки тесни места като Суецкия проток. Обикновените или дори търговски кораби от леден клас не винаги могат да преминат през дебел лед, дори с ядрен ледоразбивач пред тях, но ледоразбивачите значително подобряват шансовете им.

Какво означава това за Путин?

За Путин това е икономически кислород. Арктическите проекти вече допринасят значително за руския БВП, като износът на петрол и втечнен природен газ (LNG) е пренасочен на изток на фона на западните ембаргота. Обемът на товарите достигна близо 38 милиона тона миналата година и се очаква да се увеличи с 20% през 2025 г., воден от проекта за втечнен природен газ "Ямал“ и новите терминали.

Междувременно, предимно другаде по света, прилагането на санкции доведе до появата на "тъмен флот“ от остаряващи, лошо поддържани и често незастраховаеми танкери, които избягват ценовият таван на руския петрол. Повече от тях сега рискуват да поемат по арктическия маршрут към Китай.

Един санкциониран превозвач на втечнен природен газ наскоро се опита да пробие в Карско море, но се провали и трябваше да направи обратен завой. Екологичната катастрофа е неизбежна – въпросът е само къде и колко лоша. Събитията край Венецуела, включително неотдавнашното изземване на танкера Skipper от страна на САЩ, ще имат ефект на домино тук, такава е свързаната природа на световните океани и тесните зони.

Никой не може да се сравни с ядрения флот на Русия. Финландия, Канада и Швеция имат способни конвенционални ледоразбивачи - Китай изгражда флот от ледоразбивачи, разбира се, но засега му липсват ядрени. Като се има предвид значението на Арктика за САЩ, е изненадващо колко изостават: бреговата охрана на САЩ разполага само с два остаряващи тежки ледоразбивача.

Президентът Тръмп вдига повече шум по тази тема от предишните администрации, включително подписването на меморандум с Финландия за до 11 нови катера за арктическата сигурност, но реалните доставки остават бавни.

Обединеното кралство разполага само с два ледоразбивача: HMS Protector на Кралския флот и научноизследователския подводен кораб Sir David Attenborough. Миналата година се носеха слухове, че се обмисля втори ледоразбивач на Кралския флот. Наличието на по един за всеки полюс е много логично; един за дългогодишните ни ангажименти и присъствие в Южния Атлантик и Антарктика, и един за работа в Далечния север.

Има много неща, които втори кораб от леден клас би могъл да направи там горе, не на последно място би било в подкрепа на новообявената стратегия "Атлантически бастион“: планът на Кралския флот да включи руската подводна заплаха в Баренцово море. Разбирането на водните стълбове е ключова част от тази стратегия, ако трябва да се оптимизират различни системи с и без екипаж. Наличието на кораб, който може да разшири тази зона за търсене до ледената линия, би било полезно.

Връщайки се към сибирския север, осем от осемте ядрени ледоразбивача в експлоатация са впечатляващо и всеобхватно усилие. То е също така неустойчиво и ще има разходи както във финансово отношение, така и по отношение на невъзможността за ледоразбивачи да бъдат налични в някакъв момент в бъдеще. Това е индикация за това какъв натиск са подложени руската икономика и Владимир Путин.