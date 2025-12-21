Путин отговори на Макрон, готов е на разговор

Руският президент Владимир Путин е готов да разговаря с френския държавен глава Еманюел Макрон за войната в Украйна, съобщава АФП.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е заявил, че руският президент е “изразил готовност за диалог с Макрон”. Песков допълни, че ако има наличие на политическа воля, подобен контакт може да бъде оценен единствено като положителен.

Свързани статии Макрон с призив Европа да възобнови диалога с Путин

По-рано тази седмица Макрон заяви, че Европа трябва отново да потърси диалог с руския президент с цел прекратяване на конфликта. Френският лидер подчерта, че в интерес както на европейците, така и на украинците е да бъде намерена подходяща рамка за подновяване на разговорите в близките седмици.

Междувременно лидерите на Европейския съюз се договориха да предоставят на Украйна заем от 90 милиарда евро, за да покрият очертаващите се бюджетни дефицити, докато войната навлиза в четвъртата си година. Съгласие обаче не беше постигнато по въпроса за използването на замразени руски активи като източник на финансиране.