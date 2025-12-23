Ким Чен Ун с дъщеря си откри хотели, радва се на икономическия напредък

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун присъства на тържественото откриване на хотели в туристическа зона на страната заедно с дъщеря си Джу Е, подчертавайки по този начин икономическия напредък на страната преди ключов партиен конгрес, който ще се проведе в началото на следващата година, предаде Ройтерс.

Пет хотела бяха открити в събота и неделя в туристическата зона в североизточния град Самджион, близо до границата с Китай, съобщи днес държавната информационна агенция (KCNA).

Ким, който присъства на церемониите в събота, разгледа луксозните хотели заедно с дъщеря си, показват снимки, публикувани от държавните медии.

Някои анализатори прогнозират, че Джу Е е основен фаворит за следващ лидер на страната.

Хотелите са „категорично доказателство за нарастващия статут на нашия народ и за потенциала за развитие на нашата страна“, заяви лидерът на Северна Корея, предава държавната информационна агенция.

През последния месец Ким Чен Ун е присъствал на редица церемонии по откриването на различни обекти, включително три регионални фабрики само през изминалата седмица.

Свързани статии Вместо изолирана, Северна Корея задълбочи връзките с Русия и Китай през 2025 година

Очаква се Пхенян да проведе първия си партиен конгрес от пет години насам в началото на 2026 г., на който вероятно ще бъде представен нов план за развитие за следващия петгодишен период. Държавни медии, сред които и в. „Родон синмун“ (Вестник на работниците - официалният вестник на ЦК на Корейската работническа партия), призовават за пълна мобилизация на обществото с цел завършване на големи проекти преди започването на форума.

(БТА)