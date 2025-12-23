IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 125

Ким Чен Ун с дъщеря си откри хотели, радва се на икономическия напредък

Анализатори прогнозират, че Джу Е е основен фаворит за следващ лидер на страната

23.12.2025 | 22:38 ч. 1
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун присъства на тържественото откриване на хотели в туристическа зона на страната заедно с дъщеря си Джу Е, подчертавайки по този начин икономическия напредък на страната преди ключов партиен конгрес, който ще се проведе в началото на следващата година, предаде Ройтерс.

Пет хотела бяха открити в събота и неделя в туристическата зона в североизточния град Самджион, близо до границата с Китай, съобщи днес държавната информационна агенция (KCNA).

Ким, който присъства на церемониите в събота, разгледа луксозните хотели заедно с дъщеря си, показват снимки, публикувани от държавните медии.

Някои анализатори прогнозират, че Джу Е е основен фаворит за следващ лидер на страната.

Хотелите са „категорично доказателство за нарастващия статут на нашия народ и за потенциала за развитие на нашата страна“, заяви лидерът на Северна Корея, предава държавната информационна агенция.

През последния месец Ким Чен Ун е присъствал на редица церемонии по откриването на различни обекти, включително три регионални фабрики само през изминалата седмица.

Свързани статии

Очаква се Пхенян да проведе първия си партиен конгрес от пет години насам в началото на 2026 г., на който вероятно ще бъде представен нов план за развитие за следващия петгодишен период. Държавни медии, сред които и в. „Родон синмун“ (Вестник на работниците - официалният вестник на ЦК на Корейската работническа партия), призовават за пълна мобилизация на обществото с цел завършване на големи проекти преди започването на форума.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ким Чен Ун хотели Северна Корея дъщеря
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem