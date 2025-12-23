Зеленски очаква Украйна ще бъде подложена на тежки руски атаки по Коледа

Володимир Зеленски предупреди, че очаква Русия да предприеме тежки атаки срещу Украйна по Коледа, предаде ДПА.

Украинският президент каза пред дипломати в Киев, че за Русия е нещо съвсем нормално да нанася масирани удари по Коледа и уточни, че обстановката е трудна, тъй като има недостиг на противовъздушни системи.

Украйна празнува Коледа на 25 декември, в съответствие със западната традиция, въпреки че много украинци се придържат към православните традиции и отбелязват празника на 7 януари, както е и в Русия.

Във вчерашното си вечерно обръщение Зеленски каза още, че очаква украинската делегация, която води разговори за мир с американския специален представител Стив Уиткоф в Маями, да се върне днес в Украйна. Украинският лидер заяви, че иска да чуе подробности за проведените в САЩ преговори.

След като проведе отделни разговори с украинската и руската страна, Уиткоф посочи, че преговорите са били конструктивни./БТА