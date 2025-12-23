IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски очаква Украйна ще бъде подложена на тежки руски атаки по Коледа

Призна, че има недостиг на ПВО

23.12.2025 | 10:22 ч. 54
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Володимир Зеленски предупреди, че очаква Русия да предприеме тежки атаки срещу Украйна по Коледа, предаде ДПА.

Украинският президент каза пред дипломати в Киев, че за Русия е нещо съвсем нормално да нанася масирани удари по Коледа и уточни, че обстановката е трудна, тъй като има недостиг на противовъздушни системи.

Украйна празнува Коледа на 25 декември, в съответствие със западната традиция, въпреки че много украинци се придържат към православните традиции и отбелязват празника на 7 януари, както е и в Русия.

Във вчерашното си вечерно обръщение Зеленски каза още, че очаква украинската делегация, която води разговори за мир с американския специален представител Стив Уиткоф в Маями, да се върне днес в Украйна. Украинският лидер заяви, че иска да чуе подробности за проведените в САЩ преговори.

След като проведе отделни разговори с украинската и руската страна, Уиткоф посочи, че преговорите са били конструктивни./БТА

