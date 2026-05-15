Светът изгаря своята мрежа за сигурност от петрол

Недооцененият излишък от суров петрол, който се намира в резервоари и на борда на кораби, послужи като амортисьор за световната икономика, когато Персийският залив беше затворен преди два месеца и половина. Този излишък от предлагане сега намалява с рекордна скорост, като петролни мениджъри и анализатори прогнозират, че предстои сурова разплата, която ще разтърси относителното спокойствие на енергийните пазари. Остър недостиг на ключови горива и скок на цените могат да възникнат в рамките на седмици, ако Ормузкият проток остане затворен, пише WSJ. Изчерпването на частните запаси и правителствените стратегически резерви, заедно с спад в търсенето поради по-високите цени, спечели време и предотврати експлозивното покачване на цените на петрола. Но това остави малко място за грешки в следващите месеци.

"Можеш да намалиш потреблението само до определен предел, а когато запасите се изчерпят, те просто ще се изчерпят", каза Елън Уолд, старши научен сътрудник в Глобалния енергиен център на Атлантическия съвет. "В даден момент пазарът ще претърпи срив и цените ще скочат."

Световните запаси от петрол - които включват резервоари на сушата и петрол, плаващ в танкери в морето, и са мярка за слабостта на енергийните пазари - са спаднали с рекордно темпо от началото на войната. Те са се сринали с 250 милиона барела през март и април, според Международната енергийна агенция, базирана в Париж организация на страни, консумиращи енергия. Това се равнява на около 2½ дни от световното потребление на петрол. Възможността да се избегне достигането на критични нива - известни в браншовия жаргон като "дъно на резервоарите" - бързо изчезва. В доклад, озаглавен "Илюзията за изобилие", JPMorgan Chase изчисли, че ако проливът остане блокиран, запасите в група от богати държави биха могли да се сринат до "нива на оперативен стрес" в началото на следващия месец и до "ниво на оперативен минимум", натоварващо системата, до септември. Банката заяви, че не очаква запасите действително да достигнат тези нива, тъй като историята показва, че първо ще бъде ограничено търсенето. Последиците от недостига на петролни доставки са огромни.

Цените на бензиностанциите вече достигат най-високите си нива от години в САЩ и могат да скочат още повече, когато запасите се изчерпят.

Авиокомпаниите преструктурират полетите си, за да се адаптират към потенциалния недостиг на реактивно гориво. Решенията на централните банки дали да повишат лихвените проценти ще зависят до голяма степен от това дали пазарите на петрол ще останат добре снабдени. Изпълнителният директор на Saudi Aramco, държавната петролна компания на Саудитска Арабия, заяви тази седмица, че глобалните запаси от рафинирани продукти като бензин и реактивно гориво могат да достигнат "критично ниски нива" преди летния сезон на пътувания и шофиране. Спасителният фактор за петролния пазар беше забележителният излишък, с който той влезе в конфликта, който омекоти удара много по-добре, отколкото анализаторите предвиждаха, когато Ормузкия проток беше затворен за първи път. И Иран, и Русия имаха милиони барели петрол, плаващи в морето, в търсене на купувачи. Отмяната на санкциите върху руския петрол от страна на Министерството на финансите на САЩ отприщи поток от доставки на пазара. Друга важна част от аварийния резерв идва от САЩ и други западни правителства. 32-те държави-членки на МАЕ пуснаха около 164 милиона барела до 8 май, което помогна да се компенсират загубените 10 милиона барела дневно в Персийския залив.

МЕА очаква членовете ѝ да пуснат на пазара още 210 милиона барела от държавните запаси до края на юли. Но пускането на запаси не е същото като заместването на доставките. То прехвърля проблема с недостига от днес в бъдещето, когато правителствата и компаниите в крайна сметка ще трябва да възстановят изчерпаните резерви.

МЕА оценява, че за попълването на натрупания дефицит, включително стратегическите резерви, ще са необходими около един милион барела дневно допълнителни доставки в продължение на три години.

В резултат на изчерпването на запасите, запасите от дизел в САЩ вероятно ще паднат под 100 милиона барела, най-ниското ниво от 2003 г. насам, до края на май, според консултантската фирма Eurasia Group. Още по-рязък спад засяга Азия, региона, който преди войната беше най-зависим от износа от Персийския залив. Според оценки на Goldman Sachs, въз основа на настоящите тенденции в доставките и вътрешните запаси, страни като Индия, Тайланд и Тайван бързо се приближават до критични нива на недостиг на рафинирани продукти като нафта, мазут и дизел. Някои страни в региона са наложили мерки за икономия на гориво, намалили са производството на рафинериите или са ограничили износа на продукти, за да съхранят вътрешните запаси. Разбира се, излишните запаси не са единственият фактор.

Спадащото потребление на петрол - известно в икономическия жаргон като "унищожаване на търсенето" - допринася за балансирането на пазара. МАЕ очаква глобалното търсене на петрол да се свие през тази година, като най-силно ще бъде засегнато през второто тримесечие, тъй като високите цени, мерките за икономия на гориво и по-слабият икономически растеж оказват натиск върху потреблението.

Унищожаването на търсенето обаче, в достатъчно голям мащаб, в крайна сметка ще се отрази на икономическия растеж.

Намаляването на излишните запаси от петрол успокои непосредствената паника на пазара. Премията, която физическите барели петрол имат спрямо фючърсите, спадна през последните седмици, след като скочи в началото на конфликта, когато рафинериите и търговците наддадоха за всеки наличен товар.

Според МАЕ премията на физическия суров петрол North Sea Dated спрямо фючърсната цена на Брент спадна от 35 долара за барел в средата на април до около 3 долара за барел в началото на този месец. Тази разлика е важна, защото измерва колко спешно купувачите се нуждаят от реални барели сега, в сравнение с доставка по-късно.

Намаляването ѝ предполага, че пазарът е преминал от паника към контролиран недостиг - не че основният недостиг е изчезнал.

"Спешното, незабавно изкупуване на физически товари е отшумяло", каза Хамад Хусеин, икономист по суровини в Capital Economics. "Въпреки това, ние изчерпваме тези запаси доста бързо и в резултат на това цените ще трябва да се повишат като пряка последица от това."

Той очаква, че ако проливът остане затворен и изчерпването на запасите продължи, цените на петрола могат да надхвърлят 130-140 долара за барел следващия месец.

В четвъртък сортът Брент се търгуваше на цена около 105 долара за барел, което е понижение спрямо най-високата си цена при затваряне от 118 долара в края на март. Дори ако Вашингтон и Техеран постигнат бързо споразумение за отваряне на пролива Хормуз, физическият поток на петрол от Персийския залив няма да се възстанови веднага, казват анализаторите. Разчистването на евентуални мини, ремонтът на инфраструктурата и разплитането на морската логистика ще забавят възобновяването на нормалния корабен трафик с поне два до три месеца, заяви МАЕ. "Малко вероятно е доставките да се възстановят през следващите няколко седмици или месеца, дори ако проливът се отвори утре", каза Тамас Варга, анализатор в лондонския петролен брокер PVM.